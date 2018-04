CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 464 3-4 Jul 481 1-4 Sep 498 Dec 520 1-4 Mar 537 1-4 May 546 1-2 Jul 550 1-4 Sep 557 3-4 Dec 572 Mar 581 1-4 May 581 Jul 565 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 389 1-2 Jul 398 1-4 Sep 404 3-4 Dec 413 1-4 Mar 420 1-2 May 425 Jul 429 1-4 Sep 414 3-4 Dec 416 3-4 Mar 424 3-4 May 428 1-2 Jul 432 3-4 Sep 422 Dec 419 3-4 Jul 428 Dec 421 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 232 3-4 Jul 240 1-2 Sep 244 1-2 Mar 260 1-2 May 264 1-4 Jul 269 1-4 Sep 270 1-2 Dec 270 1-2 Mar 270 1-2 Jul 269 Sep 269 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 1031 1-4 Jul 1042 Aug 1043 1-2 Sep 1037 Nov 1034 Jan 1036 3-4 Mar 1031 1-2 May 1030 1-4 Jul 1033 3-4 Aug 1028 1-4 Sep 1011 1-4 Nov 992 1-2 Jan 995 1-2 Mar 996 May 1000 Jul 1000 1-2 Aug 993 Sep 989 1-4 Nov 984 3-4 Jul 987 1-2 Nov 987 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 31.78 Jul 32.05 Aug 32.17 Sep 32.32 Oct 32.46 Dec 32.75 Jan 33.01 Mar 33.30 May 33.54 Jul 33.80 Aug 33.83 Sep 33.85 Oct 33.81 Dec 34.00 Jan 34.12 Mar 34.34 May 34.38 Jul 34.50 Aug 34.49 Sep 34.49 Oct 34.49 Dec 34.45 Jul 34.45 Oct 34.45 Dec 34.45 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 383.60 Jul 387.00 Aug 383.10 Sep 379.10 Oct 374.60 Dec 371.70 Jan 368.10 Mar 356.50 May 351.10 Jul 350.00 Aug 347.10 Sep 343.70 Oct 335.60 Dec 334.50 Jan 335.20 Mar 336.00 May 336.00 Jul 334.50 Aug 334.50 Sep 334.50 Oct 334.50 Dec 331.30 Jul 331.30 Oct 331.30 Dec 341.40