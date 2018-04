CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 457 1-2 Jul 474 Sep 490 3-4 Dec 512 1-2 Mar 528 1-4 May 537 1-2 Jul 541 1-4 Sep 548 3-4 Dec 562 3-4 Mar 572 May 571 3-4 Jul 556 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 388 1-2 Jul 397 1-4 Sep 404 1-4 Dec 412 1-4 Mar 419 May 423 1-4 Jul 427 Sep 413 Dec 414 1-2 Mar 422 1-2 May 426 1-4 Jul 430 1-2 Sep 421 Dec 416 1-4 Jul 424 1-2 Dec 420 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 232 1-2 Jul 240 1-4 Sep 245 1-4 Mar 258 1-4 May 262 Jul 267 Sep 268 1-4 Dec 268 1-4 Mar 268 1-4 Jul 266 3-4 Sep 266 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 1038 Jul 1049 1-4 Aug 1051 1-2 Sep 1045 1-2 Nov 1042 1-4 Jan 1045 1-4 Mar 1042 1-4 May 1039 Jul 1039 1-4 Aug 1031 1-2 Sep 1014 1-2 Nov 996 1-4 Jan 1000 1-4 Mar 1000 3-4 May 1005 3-4 Jul 1006 1-4 Aug 998 3-4 Sep 995 Nov 986 1-2 Jul 986 1-2 Nov 986 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 32.34 Jul 32.62 Aug 32.75 Sep 32.90 Oct 33.01 Dec 33.29 Jan 33.50 Mar 33.76 May 33.98 Jul 34.19 Aug 34.22 Sep 34.23 Oct 34.18 Dec 34.33 Jan 34.44 Mar 34.67 May 34.58 Jul 34.74 Aug 34.73 Sep 34.73 Oct 34.73 Dec 34.70 Jul 34.70 Oct 34.70 Dec 34.70 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 380.00 Jul 383.30 Aug 380.90 Sep 378.10 Oct 374.40 Dec 372.60 Jan 369.10 Mar 360.80 May 355.10 Jul 353.70 Aug 350.70 Sep 345.90 Oct 336.80 Dec 335.90 Jan 336.60 Mar 337.40 May 337.40 Jul 335.90 Aug 335.90 Sep 335.90 Oct 335.90 Dec 332.70 Jul 332.70 Oct 332.70 Dec 342.80