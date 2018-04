CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 446 1-4 Jul 463 1-2 Sep 480 3-4 Dec 502 Mar 518 May 527 1-4 Jul 531 Sep 539 1-2 Dec 553 1-2 Mar 562 3-4 May 562 1-2 Jul 546 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 387 1-4 Jul 395 3-4 Sep 402 3-4 Dec 411 1-4 Mar 418 1-4 May 422 1-2 Jul 426 1-4 Sep 412 Dec 414 1-4 Mar 422 1-2 May 426 1-4 Jul 430 1-2 Sep 421 Dec 415 1-2 Jul 423 3-4 Dec 420 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 231 3-4 Jul 241 Sep 246 1-2 Mar 264 May 267 3-4 Jul 272 3-4 Sep 274 Dec 274 Mar 274 Jul 272 1-2 Sep 272 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 1035 1-2 Jul 1046 1-4 Aug 1049 Sep 1043 1-4 Nov 1040 Jan 1042 3-4 Mar 1038 May 1036 Jul 1037 1-4 Aug 1030 Sep 1013 Nov 996 1-4 Jan 1000 1-4 Mar 1000 3-4 May 1005 3-4 Jul 1006 1-4 Aug 998 3-4 Sep 995 Nov 976 1-2 Jul 976 1-2 Nov 976 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 32.04 Jul 32.30 Aug 32.43 Sep 32.56 Oct 32.69 Dec 32.95 Jan 33.17 Mar 33.42 May 33.64 Jul 33.84 Aug 33.87 Sep 33.88 Oct 33.83 Dec 33.98 Jan 34.09 Mar 34.32 May 34.26 Jul 34.43 Aug 34.42 Sep 34.42 Oct 34.42 Dec 34.33 Jul 34.33 Oct 34.33 Dec 34.33 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 377.30 Jul 380.40 Aug 378.50 Sep 375.70 Oct 372.00 Dec 370.30 Jan 366.60 Mar 359.00 May 354.10 Jul 353.30 Aug 350.10 Sep 345.40 Oct 336.70 Dec 335.90 Jan 336.60 Mar 337.40 May 337.40 Jul 338.90 Aug 338.90 Sep 338.90 Oct 338.90 Dec 335.70 Jul 335.70 Oct 335.70 Dec 335.70