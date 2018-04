Sunday's Major League Linescores

AMERICAN LEAGUE Minnesota 402 001 000—7 10 0 Baltimore 000 000 000—0 3 1

Berrios and Garver; Gausman, Araujo (5), Bleier (6), Brach (8), Givens (9) and Sisco. W_Berrios 1-0. L_Gausman 0-1. HRs_Minnesota, Escobar (1), Dozier 2 (2), Sano (2).

___

New York 004 000 000—4 5 0 Toronto 010 000 24—7 12 1

Gray, Green (5), Kahnle (7), Robertson (7) and Romine; Stroman, Barnes (6), Axford (7), Clippard (8), Oh (9) and Martin. W_Clippard 1-0. L_Robertson 0-1. Sv_Oh (1). HRs_New York, Drury (1). Toronto, Smoak 2 (2).

___

INTERLEAGUE Pittsburgh 100 000 000—1 6 0 Detroit 000 000 000—0 2 0

Williams, Feliz (7), Kontos (8), Rivero (9) and Cervelli; Fulmer, Greene (9) and Hicks. W_Williams 1-0. L_Fulmer 0-1. Sv_Rivero (1).

___

NATIONAL LEAGUE Chicago 000 000 000—0 8 0 Miami 000 051 00—6 8 0

Quintana, Duensing (7) and Caratini; Peters, Steckenrider (7), Guerrero (8), Barraclough (9) and Wallach. W_Peters 1-0. L_Quintana 0-1.