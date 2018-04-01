Atlanta United-Minnesota United, Sums

|Atlanta
|1
|0—1
|Minnesota
|0
|0—0
First half_1, Atlanta, Calvo (own goal), 3rd minute.
Second half_None.
Goalies_Atlanta, Brad Guzan; Minnesota, Matt Lampson.
Yellow Cards_Gonzalez Pirez, Atlanta, 1st; Guzan, Atlanta, 91st; Calvo, Minnesota, 93rd.
Red Cards_Gonzalez Pirez, Atlanta, 38th.
Referee_Chris Penso. Assistant Referees_Brian Dunn, Nick Uranga. 4th Official_Nima Saghafi.
A_18,507 (21,895)
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|Lineups
Atlanta_Brad Guzan; Leandro Gonzalez Pirez, Jeff Larentowicz (Andrew Wheeler Omiunu, 74th), Michael Parkhurst; Miguel Almiron, Greg Garza, Julian Gressel (Kevin Kratz, 86th), Chris McCann; Josef Martinez, Darlington Nagbe, Hector Villalba (Sal Zizzo, 64th).
Minnesota_Matt Lampson; Michael Boxall, Marc Burch (Mason Toye, 81st), Francisco Calvo, Tyrone Mears; Ibson, Ethan Finlay, Miguel Ibarra, Sam Nicholson, Rasmus Schuller; Abu Danladi (Christian Ramirez, 61st).