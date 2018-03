Saturday's Major League Linescores

AMERICAN LEAGUE New York 000 020 100—3 4 2 Toronto 101 001 02—5 9 0

Sabathia, Warren (6), Holder (6), Betances (7) and Sanchez; Estrada, Tepera (8), Osuna (9) and Maile. W_Tepera 1-0. L_Betances 0-1. Sv_Osuna (1). HRs_New York, Austin 2 (2). Toronto, Solarte (1).

Cleveland 400 200 000—6 6 0 Seattle 012 002 000—5 10 0

Carrasco, McAllister (6), Miller (7), Allen (9) and Gomes; Paxton, Lawrence (5), Rzepczynski (8), Altavilla (9) and Marjama. W_Carrasco 1-0. L_Paxton 0-1. Sv_Allen (1). HRs_Cleveland, Alonso, Gomes. Seattle, Cruz (1), Haniger.

NATIONAL LEAGUE St. Louis 000 100 010—2 7 0 New York 200 110 11—6 11 1

Wacha, Norris (5), Sherriff (7), Tuivailala (7), Lyons (8) and Molina; deGrom, Gsellman (6), Swarzak (7), Familia (8) and d'Arnaud. W_deGrom 1-0. L_Wacha 0-1. Sv_Familia (1). HRs_St. Louis, Carpenter (1). New York, Cespedes (1), d'Arnaud (1).

Washington 301 110 124—13 14 1 Cincinnati 000 102 022— 7 12 0

Strasburg, Solis (7), Grace (8), Romero (9), Gott (9) and Wieters; Castillo, Brice (6), Stephens (8), Quackenbush (9), Hughes (9) and Barnhart. W_Strasburg 1-0. L_Castillo 0-1. HRs_Washington, Adams (1), Eaton (1), Goodwin (1), Turner (1). Cincinnati, Schebler (1), Suarez (1), Duvall (1).