NATIONAL LEAGUE St. Louis 000 100 010—2 7 0 New York 200 110 11—6 11 1

Wacha, Norris (5), Sherriff (7), Tuivailala (7), Lyons (8) and Molina; deGrom, Gsellman (6), Swarzak (7), Familia (8) and d'Arnaud. W_deGrom 1-0. L_Wacha 0-1. Sv_Familia (1). HRs_St. Louis, Carpenter (1). New York, Cespedes (1), d'Arnaud (1).