CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 451 Jul 468 1-2 Sep 485 1-4 Dec 506 1-2 Mar 522 1-4 May 531 Jul 535 1-4 Sep 543 3-4 Dec 559 Mar 568 1-4 May 568 Jul 552 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 387 3-4 Jul 396 1-4 Sep 403 1-4 Dec 411 1-2 Mar 418 1-4 May 422 1-4 Jul 425 1-2 Sep 409 Dec 412 1-4 Mar 420 1-2 May 424 1-2 Jul 428 1-4 Sep 418 3-4 Dec 414 1-2 Jul 422 3-4 Dec 418 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 225 Jul 233 3-4 Sep 239 1-2 Dec 250 3-4 Mar 256 3-4 May 260 1-2 Jul 265 1-2 Sep 266 3-4 Dec 266 3-4 Mar 266 3-4 Jul 265 1-4 Sep 265 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 1044 3-4 Jul 1055 1-2 Aug 1058 Sep 1051 1-4 Nov 1047 3-4 Jan 1049 3-4 Mar 1045 3-4 May 1044 1-2 Jul 1045 1-2 Aug 1040 1-4 Sep 1023 1-4 Nov 1003 3-4 Jan 1009 Mar 1009 1-2 May 1017 Jul 1017 1-2 Aug 1010 Sep 1006 1-4 Nov 984 Jul 984 Nov 984 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 31.87 Jul 32.13 Aug 32.26 Sep 32.37 Oct 32.50 Dec 32.79 Jan 32.99 Mar 33.22 May 33.44 Jul 33.66 Aug 33.70 Sep 33.69 Oct 33.63 Dec 33.76 Jan 33.89 Mar 34.11 May 34.09 Jul 34.24 Aug 34.23 Sep 34.23 Oct 34.23 Dec 34.14 Jul 34.14 Oct 34.14 Dec 34.14 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 384.00 Jul 386.30 Aug 383.20 Sep 380.00 Oct 376.30 Dec 374.70 Jan 370.80 Mar 362.50 May 357.60 Jul 357.00 Aug 354.20 Sep 349.70 Oct 340.80 Dec 339.90 Jan 340.60 Mar 341.40 May 341.40 Jul 342.90 Aug 342.90 Sep 342.90 Oct 342.90 Dec 339.70 Jul 339.70 Oct 339.70 Dec 339.70