New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Wednesday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change May 2629 Up 46 May 2570 2603 2490 2597 Up 43 Jul 2596 2634 2521 2629 Up 46 Sep 2616 2648 2540 2644 Up 43 Dec 2619 2647 2548 2645 Up 39 Mar 2604 2633 2539 2631 Up 36 May 2569 2635 2544 2635 Up 35 Jul 2603 2642 2603 2642 Up 34 Sep 2643 2650 2643 2650 Up 34 Dec 2618 2656 2618 2656 Up 32