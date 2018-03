CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 454 1-4 Jul 471 1-2 Sep 487 3-4 Dec 509 Mar 525 3-4 May 534 3-4 Jul 541 1-4 Sep 549 3-4 Dec 565 Mar 574 1-2 May 572 1-4 Jul 558 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 374 Jul 382 1-2 Sep 389 Dec 396 3-4 Mar 404 May 409 1-4 Jul 413 1-2 Sep 403 Dec 406 1-2 Mar 415 1-4 May 419 1-2 Jul 422 3-4 Sep 413 1-4 Dec 412 1-2 Jul 420 3-4 Dec 415 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 226 1-2 Jul 235 1-4 Sep 242 3-4 Dec 252 Mar 258 May 261 3-4 Jul 266 3-4 Sep 268 Dec 268 Mar 268 Jul 266 1-2 Sep 266 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 1025 1-2 Jul 1036 1-2 Aug 1039 Sep 1030 1-4 Nov 1025 1-2 Jan 1028 3-4 Mar 1026 3-4 May 1027 1-4 Jul 1030 Aug 1024 1-2 Sep 1007 1-2 Nov 995 3-4 Jan 1000 3-4 Mar 1001 1-4 May 1008 3-4 Jul 1011 1-4 Aug 1003 3-4 Sep 1000 Nov 983 1-4 Jul 983 1-4 Nov 983 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 31.46 Jul 31.72 Aug 31.84 Sep 31.97 Oct 32.10 Dec 32.35 Jan 32.57 Mar 32.79 May 32.99 Jul 33.19 Aug 33.22 Sep 33.24 Oct 33.16 Dec 33.29 Jan 33.41 Mar 33.63 May 33.65 Jul 33.78 Aug 33.77 Sep 33.77 Oct 33.77 Dec 33.68 Jul 33.68 Oct 33.68 Dec 33.68 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 375.00 Jul 377.80 Aug 374.70 Sep 371.40 Oct 367.40 Dec 365.80 Jan 362.00 Mar 355.20 May 350.70 Jul 350.70 Aug 348.70 Sep 345.50 Oct 338.70 Dec 338.30 Jan 339.00 Mar 339.80 May 339.80 Jul 341.30 Aug 341.30 Sep 341.30 Oct 341.30 Dec 338.10 Jul 338.10 Oct 338.10 Dec 338.10