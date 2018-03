New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Monday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change May 2656 Up 14 May 2612 2643 2597 2629 Up 14 Jul 2641 2669 2623 2656 Up 14 Sep 2655 2685 2639 2672 Up 15 Dec 2660 2687 2640 2675 Up 16 Mar 2646 2670 2627 2660 Up 16 May 2650 2670 2630 2663 Up 15 Jul 2658 2675 2658 2670 Up 15 Sep 2665 2686 2652 2678 Up 16 Dec 2675 2686 2668 2686 Up 16