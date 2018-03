CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 460 1-4 Jul 476 1-2 Sep 492 1-2 Dec 513 3-4 Mar 530 3-4 May 539 1-2 Jul 545 1-2 Sep 554 1-4 Dec 569 1-4 Mar 578 1-2 May 576 1-2 Jul 563 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 377 1-4 Jul 385 3-4 Sep 392 Dec 399 1-4 Mar 406 1-2 May 411 1-2 Jul 416 Sep 404 3-4 Dec 408 3-4 Mar 416 3-4 May 420 3-4 Jul 425 Sep 415 1-2 Dec 412 1-2 Jul 420 3-4 Dec 415 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 226 1-4 Jul 235 1-4 Sep 242 3-4 Dec 251 1-2 Mar 257 1-2 May 261 1-4 Jul 266 1-4 Sep 267 1-2 Dec 267 1-2 Mar 267 1-2 Jul 266 Sep 266 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 1028 1-4 Jul 1039 1-4 Aug 1041 1-4 Sep 1031 1-2 Nov 1026 1-2 Jan 1030 Mar 1028 1-4 May 1028 3-4 Jul 1031 1-4 Aug 1026 Sep 1009 Nov 996 1-4 Jan 1001 1-4 Mar 1001 3-4 May 1009 1-4 Jul 1011 3-4 Aug 1004 1-4 Sep 1000 1-2 Nov 976 Jul 976 Nov 976 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 31.42 Jul 31.67 Aug 31.78 Sep 31.91 Oct 32.04 Dec 32.29 Jan 32.51 Mar 32.74 May 32.94 Jul 33.13 Aug 33.13 Sep 33.16 Oct 33.12 Dec 33.17 Jan 33.29 Mar 33.51 May 33.53 Jul 33.67 Aug 33.66 Sep 33.66 Oct 33.66 Dec 33.57 Jul 33.57 Oct 33.57 Dec 33.57 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 377.90 Jul 380.00 Aug 376.90 Sep 373.80 Oct 369.60 Dec 368.10 Jan 364.50 Mar 357.60 May 353.50 Jul 353.50 Aug 350.90 Sep 347.90 Oct 339.80 Dec 339.30 Jan 340.00 Mar 340.80 May 340.80 Jul 342.30 Aug 342.30 Sep 342.30 Oct 342.30 Dec 339.10 Jul 339.10 Oct 339.10 Dec 339.10