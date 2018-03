New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Friday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change May 2642 Up 82 May 2533 2636 2511 2615 Up 80 Jul 2557 2662 2537 2642 Up 82 Sep 2569 2677 2551 2657 Up 83 Dec 2571 2679 2553 2659 Up 82 Mar 2558 2663 2540 2644 Up 81 May 2546 2661 2546 2648 Up 79 Jul 2600 2672 2600 2655 Up 77 Sep 2612 2679 2612 2662 Up 76 Dec 2643 2689 2643 2670 Up 75