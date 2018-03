CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wednesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 453 1-2 Jul 469 1-4 Sep 485 1-2 Dec 507 1-4 Mar 524 1-2 May 533 1-4 Jul 538 1-4 Sep 546 1-4 Dec 560 3-4 Mar 570 May 569 3-4 Jul 552 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 375 Jul 383 Sep 389 1-2 Dec 396 3-4 Mar 403 3-4 May 408 1-4 Jul 412 1-2 Sep 402 1-2 Dec 405 3-4 Mar 413 1-2 May 417 3-4 Jul 421 3-4 Sep 416 1-4 Dec 412 Jul 420 1-4 Dec 415 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 231 1-2 Jul 238 1-2 Sep 244 1-2 Dec 252 1-2 Mar 258 1-2 May 262 1-4 Jul 267 1-4 Sep 268 1-2 Dec 268 1-2 Mar 268 1-2 Jul 267 Sep 267 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 1029 3-4 Jul 1040 1-2 Aug 1041 3-4 Sep 1030 1-4 Nov 1026 1-4 Jan 1029 3-4 Mar 1027 1-2 May 1027 1-2 Jul 1030 Aug 1025 1-4 Sep 1008 1-4 Nov 997 1-2 Jan 1002 1-2 Mar 1003 May 1010 1-2 Jul 1013 Aug 1005 1-2 Sep 1001 3-4 Nov 976 1-2 Jul 976 1-2 Nov 976 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 32.37 Jul 32.60 Aug 32.71 Sep 32.83 Oct 32.94 Dec 33.17 Jan 33.38 Mar 33.61 May 33.80 Jul 33.98 Aug 34.00 Sep 33.99 Oct 33.88 Dec 34.00 Jan 34.10 Mar 34.33 May 34.36 Jul 34.49 Aug 34.48 Sep 34.48 Oct 34.48 Dec 34.39 Jul 34.39 Oct 34.39 Dec 34.39 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 364.50 Jul 366.80 Aug 364.60 Sep 362.60 Oct 359.70 Dec 359.00 Jan 356.70 Mar 352.30 May 349.50 Jul 349.70 Aug 348.00 Sep 345.30 Oct 340.00 Dec 339.60 Jan 340.30 Mar 341.10 May 341.10 Jul 342.60 Aug 342.60 Sep 342.60 Oct 342.60 Dec 339.40 Jul 339.40 Oct 339.40 Dec 339.40