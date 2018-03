New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Wednesday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change May 2549 Up 44 May 2500 2541 2472 2524 Up 44 Jul 2521 2564 2498 2549 Up 44 Sep 2539 2576 2510 2560 Up 44 Dec 2541 2577 2510 2562 Up 46 Mar 2529 2563 2508 2549 Up 44 May 2534 2557 2516 2555 Up 45 Jul 2537 2564 2537 2564 Up 46 Sep 2567 2572 2567 2572 Up 46 Dec 2559 2582 2559 2582 Up 47