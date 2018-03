Sri Lanka vs Bangladesh T20 Scoreboard

COLOMBO, Sri Lanka (AP) — Scoreboard on Friday in the Twenty20 tri-series match between Sri Lanka and Bangladesh:

Sri Lanka

Danushka Gunathilaka c Rahim b Shakib 4

Kusal Mendis c Sarkar b MRahman 11

Kusal Perera c Miraz b Sarkar 61

Upul Tharanga run out 5

Dasun Shanaka c Rahim b Rahman 0

Jeevan Mendis c MRahman b Miraz 3

Thisara Perera c Iqbal b Hossain 58

Isuru Udana not out 7

Akila Dhananjaya not out 1

Extras: (4lb, 5w) 9

TOTAL: (for 7 wickets) 159

Overs: 20.

Fall of wickets: 1-15, 2-22, 3-31, 4-32, 5-41, 6-138, 7-154.

Did not bat: Amila Aponso, Nuwan Pradeep.

Bowling: Shakib Al Hasan 2-0-9-1 (1w), Rubel Hosain 4-0-41-1, Mustafizur Rahman 4-1-39-2 (2w), Mehedi Hasan Miraz 4-0-16-1, Mahmudullah Riyad 4-0-29-0 (1w), Saumya Sarkar 2-0-21-1 (1w).

Bangladesh

Tamim Iqbal c KPerera b Gunathilaka 50

Liton Das c TPerera b Dananjaya 0

Sabbir Rahman st. KPerera b Dananjaya 13

Mushfiqur Rahim c TPerera b Aponso 28

Soumya Sarkar c KPerera b JMendis 10

Mahmudullah Riyad not out 43

Shakib Al Hasan c Dananjaya b Udana 7

Mehidy Hasan Miraz run out 0

Mustafizur Rahman run out 0

Rubel Hossain not out 0

Extras: (9w) 9

TOTAL: (for 8 wickets) 160

Overs: 19.5.

Fall of wickets: 1-11, 2-33, 3-97, 4-105, 5-109, 6-137, 7-148, 8-148.

Did not bat: Nazmul Islam.

Bowling: Nuwan Pradeep 1-0-10-0 (1w), Akila Dhananjaya 4-0-37-2 (1w), Amila Aponso 3-0-19-1, Thisara Perera 2-0-20-0, Danushka Gunathilaka 3-0-24-1 (7w), Jeevan Mendis 4-0-24-1, Isuru Udana 2.5-0-26-1.

Toss: Bangladesh

Result: Bangladesh won by 2 wickets.

Umpires: Ravindra Wimalasiri and Ruchira Palliyaguruge, Sri Lanka.

Third umpire: Ranmore Martinez, Sri Lanka. Match referee: Chris Broad, England.