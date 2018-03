COLOMBO, Sri Lanka (AP) — Bangladesh beat Sri Lanka by two wickets on Friday to qualify for the Twenty20 tri-series final.

Bangladesh 160-8 in 19.5 overs (Tamim Iqbal 50, Mahmudullah Riyad 43 not out; Akila Dananjaya 2-37), def. Sri Lanka 159-7 in 20 overs (Kusal Perera 61, Thisara Perera 58; Muztafizur Rahman 2-39) by 2 wickets