CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 478 3-4 Jul 496 Sep 512 1-2 Dec 533 1-4 Mar 549 1-4 May 557 1-4 Jul 560 1-2 Sep 566 3-4 Dec 579 1-2 Mar 587 3-4 May 587 1-2 Jul 570 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 386 3-4 Jul 394 1-2 Sep 400 Dec 406 1-4 Mar 413 May 417 Jul 421 1-4 Sep 410 1-2 Dec 413 1-4 Mar 419 3-4 May 423 1-2 Jul 427 1-2 Sep 422 1-2 Dec 416 Jul 424 1-4 Dec 415 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 251 Jul 256 Sep 255 3-4 Dec 256 1-4 Mar 260 May 263 3-4 Jul 268 3-4 Sep 270 Dec 270 Mar 270 Jul 268 1-2 Sep 268 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 1040 3-4 Jul 1051 1-4 Aug 1052 3-4 Sep 1040 Nov 1033 1-2 Jan 1036 Mar 1032 1-2 May 1031 Jul 1033 3-4 Aug 1027 1-4 Sep 1010 1-4 Nov 999 1-4 Jan 1004 1-4 Mar 1004 3-4 May 1012 1-4 Jul 1014 3-4 Aug 1007 1-4 Sep 1003 1-2 Nov 978 1-4 Jul 978 1-4 Nov 978 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 32.06 Jul 32.30 Aug 32.41 Sep 32.53 Oct 32.63 Dec 32.86 Jan 33.07 Mar 33.30 May 33.47 Jul 33.61 Aug 33.64 Sep 33.63 Oct 33.55 Dec 33.61 Jan 33.71 Mar 33.94 May 33.97 Jul 34.10 Aug 34.09 Sep 34.09 Oct 34.09 Dec 34.00 Jul 34.00 Oct 34.00 Dec 34.00 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 371.00 Jul 372.60 Aug 369.90 Sep 367.30 Oct 364.10 Dec 363.20 Jan 360.40 Mar 355.40 May 351.30 Jul 351.00 Aug 349.00 Sep 346.00 Oct 340.00 Dec 339.90 Jan 340.60 Mar 341.40 May 341.40 Jul 342.90 Aug 342.90 Sep 342.90 Oct 342.90 Dec 339.70 Jul 339.70 Oct 339.70 Dec 339.70