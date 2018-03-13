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Global Forecast-Asia

By  Associated Press
2018/03/13 21:30

Global Forecast - Asia as of 13:30 GMT Tuesday, March 13, 2018

Minimum and maximum temperatures in Celsius, precipitation in centimeters and weather conditions as recorded for the previous day (Mar 12 except Asia and Australia where data is for Mar 13) and forecast for the current and following day in each city as of 1330 GMT:

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CITY;MIN;MAX;COND;PRECIP;MIN;MAX;COND;MIN;MAX;COND

Abidjan;25;31;rn;3.91;25;31;pc;25;31;rn

Abu Dhabi;21;30;clr;0;20;28;clr;19;29;clr

Aleppo;10;20;pc;0;9;20;pc;8;19;pc

Algiers;12;21;pc;0;14;19;pc;12;18;c

Amsterdam;3;7;rn;16.28;3;11;pc;4;10;rn

Anchorage;-3;2;pc;0;-3;2;sn;0;3;pc

Ashgabat;5;10;c;2.39;4;10;c;7;13;pc

Astana;-11;-6;pc;0.51;-17;-3;sn;-15;-5;clr

Asuncion;24;34;rn;1.07;25;34;rn;23;32;rn

Athens;11;20;pc;0;10;19;clr;10;19;clr

Auckland;17;21;c;46.13;14;22;pc;17;21;c

Baghdad;14;27;clr;0;14;29;pc;16;28;pc

Bahrain;21;26;clr;0;21;27;clr;22;29;clr

Banda Aceh;23;38;pc;0;24;35;clr;24;32;rn

Bangalore;20;31;pc;0;20;30;c;20;31;pc

Bangkok;25;34;clr;0;24;32;clr;24;33;clr

Barcelona;8;15;pc;0;11;16;pc;9;17;rn

Beijing;5;17;pc;0;6;15;pc;-1;9;pc

Belgrade;7;15;pc;5.59;5;14;rn;8;16;pc

Berlin;3;11;c;13.34;2;6;rn;2;7;pc

Bogota;6;22;pc;0;8;22;pc;8;21;c

Brasilia;19;28;pc;6.02;18;27;pc;18;27;pc

Bratislava;5;15;pc;10.16;4;10;pc;6;11;pc

Brisbane;20;26;rn;1.24;19;27;rn;18;28;c

Brussels;3;6;rn;6.93;6;12;pc;6;9;rn

Bucharest;7;10;rn;0;6;16;pc;5;15;pc

Budapest;6;15;pc;6.55;4;12;rn;7;13;pc

Buenos Aires;19;28;clr;0;16;30;rn;17;23;clr

Bujumbura;19;31;pc;2.36;17;31;rn;19;29;rn

Busan;10;19;clr;0;11;18;clr;6;15;rn

Cairo;15;28;pc;0;14;28;clr;14;25;pc

Cape Town;17;23;c;0;16;22;c;14;19;pc

Caracas;18;30;clr;0;19;30;clr;19;30;clr

Chennai;26;33;c;0;25;34;pc;25;35;pc

Chicago;-5;2;sn;0.81;-1;8;pc;-3;5;clr

Colombo;24;30;rn;5.13;24;31;rn;24;31;rn

Copenhagen;0;4;rn;11.58;-2;3;c;-4;1;c

Dakar;21;27;clr;0;20;27;clr;20;26;clr

Dallas;4;17;pc;0;10;20;clr;17;23;pc

Dar es Salaam;24;29;rn;14.66;24;31;rn;24;31;rn

Denver;1;14;pc;0;4;21;pc;3;18;pc

Dhahran;17;28;clr;0;18;31;clr;20;32;clr

Dhaka;21;35;pc;0.71;22;35;pc;23;37;pc

Dili;25;33;c;16.31;24;28;rn;23;30;rn

Dubai;21;31;clr;0;20;28;clr;20;29;clr

Dublin;6;10;pc;5.59;6;9;rn;4;11;rn

Dushanbe;6;12;rn;8;4;13;rn;4;13;rn

Gibraltar;15;18;rn;4.01;13;18;rn;11;17;rn

Hanoi;19;24;c;0;19;27;rn;21;26;rn

Harare;13;25;pc;3.23;15;26;pc;16;27;pc

Havana;16;23;pc;10.52;16;22;pc;15;24;clr

Helsinki;-3;3;rn;9.42;-10;0;c;-14;-3;pc

Ho Chi Minh City;24;34;pc;0;24;34;pc;25;31;rn

Hong Kong;19;23;clr;0;19;23;pc;19;25;rn

Honolulu;22;26;rn;0.99;23;27;rn;22;28;rn

Hyderabad;21;36;clr;0;25;37;pc;23;36;pc

Islamabad;16;28;pc;0;14;25;rn;12;24;pc

Istanbul;10;16;pc;0;10;15;pc;9;15;rn

Jakarta;25;30;pc;0.51;25;32;rn;25;32;rn

Jeddah;22;31;clr;0;22;31;clr;23;32;clr

Jerusalem;10;19;pc;0;8;20;clr;8;17;c

Johannesburg;15;26;pc;0;14;27;clr;15;28;pc

Kabul;5;12;rn;14.81;2;15;pc;2;16;clr

Karachi;22;31;clr;0;22;30;pc;20;33;pc

Kathmandu;11;23;pc;0.94;12;26;pc;11;26;pc

Khartoum;19;34;clr;0;20;37;clr;20;38;clr

Kiev;2;5;rn;0.53;1;5;rn;-2;7;c

Kingston;23;30;pc;0;23;29;rn;24;29;rn

Kinshasa;24;36;pc;0;23;34;pc;23;35;c

Kolkata;20;35;pc;0.51;21;37;pc;23;38;pc

Kuala Lumpur;24;33;rn;1.24;23;34;pc;23;35;rn

Kuwait;17;30;clr;0;19;30;clr;19;31;clr

La Paz;5;12;pc;1.45;5;12;pc;4;12;pc

Lagos;26;36;pc;0.99;26;32;rn;26;32;rn

Lima;20;24;pc;0.23;19;24;pc;20;24;pc

Lisbon;13;17;rn;0.94;10;15;rn;9;14;rn

London;3;12;pc;3.51;7;12;pc;7;11;rn

Los Angeles;13;19;rn;0.05;11;19;c;10;17;c

Luanda;26;32;pc;0;25;30;c;25;30;rn

Madrid;7;15;rn;2.49;6;12;rn;5;11;rn

Male;26;30;rn;9.35;26;31;pc;27;32;pc

Manaus;24;30;rn;0.76;25;30;rn;24;30;rn

Manila;24;32;pc;0;24;33;clr;24;33;clr

Mecca;22;36;clr;0;24;37;clr;24;38;clr

Melbourne;14;22;pc;0;13;22;pc;12;20;pc

Mexico City;11;28;pc;0.25;11;26;pc;11;27;pc

Miami;14;22;pc;5.38;11;23;clr;13;23;clr

Minsk;2;3;sn;1.3;-3;5;rn;-8;0;sn

Mogadishu;26;31;pc;0;26;31;pc;26;31;pc

Montevideo;15;25;clr;0;15;29;clr;13;21;clr

Montreal;-1;1;sn;0.25;-2;2;sn;-7;2;sn

Moscow;-6;2;c;1.6;-4;-1;c;-14;-1;sn

Mumbai;26;36;clr;0;27;34;pc;26;33;pc

Nairobi;15;24;c;4.06;17;25;c;17;24;rn

New Delhi;18;36;clr;0;18;35;pc;18;33;pc

New York;-1;5;sn;1.4;-1;5;pc;-1;7;pc

Nicosia;9;21;pc;0;10;21;pc;9;20;c

Novosibirsk;-23;-7;clr;0;-22;-8;clr;-10;-6;clr

Osaka-shi;7;19;clr;0;8;19;clr;10;19;pc

Oslo;-8;3;pc;8.28;-6;2;c;-11;-2;c

Ottawa;-3;0;sn;2.29;-5;2;sn;-9;1;sn

Pago Pago;27;30;pc;0;26;29;pc;25;29;rn

Panama City;24;32;pc;0;25;32;pc;24;32;pc

Paramaribo;23;31;pc;0;23;30;pc;24;30;pc

Paris;5;12;rn;9.47;9;15;pc;7;13;rn

Perth;24;38;clr;0;21;30;pc;17;25;pc

Phnom Penh;25;36;pc;0;25;34;pc;24;33;rn

Port Moresby;24;28;rn;16.64;23;29;rn;23;31;rn

Port-au-prince;21;34;clr;0;21;34;pc;22;32;pc

Prague;4;10;rn;8.41;0;7;rn;5;10;pc

Pyongyang;7;21;pc;0;10;20;pc;1;12;rn

Quito;11;22;rn;3.33;12;23;rn;12;21;rn

Rabat;12;19;pc;0;15;20;c;10;16;rn

Recife;26;31;rn;1.02;25;31;pc;24;31;rn

Reykjavik;2;4;pc;0;4;6;sn;5;7;rn

Riga;1;9;rn;1.27;-4;2;rn;-8;1;pc

Rio de Janeiro;24;30;pc;0;25;32;clr;26;34;clr

Riyadh;17;26;clr;0;19;30;clr;21;33;clr

Rome;5;17;pc;30.02;7;16;pc;12;14;rn

Saint Petersburg;2;5;rn;1.7;-9;3;c;-13;-6;pc

San Francisco;10;15;rn;3.66;8;12;rn;9;13;rn

San Jose;18;29;pc;1.07;18;28;pc;16;28;pc

San Juan;24;31;clr;0;24;31;clr;23;30;clr

San Salvador;18;27;pc;0;19;26;pc;18;26;pc

Sana'a;10;26;clr;0;10;25;clr;11;24;pc

Santiago;10;29;clr;0;11;26;clr;11;30;clr

Santo Domingo;22;28;clr;0;21;28;pc;20;28;pc

Sao Paulo;12;18;pc;4.17;8;14;rn;6;11;rn

Seattle;7;14;rn;0;4;11;rn;4;12;c

Seoul;10;19;clr;0;12;20;clr;4;14;rn

Shanghai;15;24;clr;0;16;23;c;9;22;rn

Singapore;26;32;c;1.24;26;33;pc;26;33;pc

Sofia;6;13;rn;7.62;4;12;rn;3;14;pc

St. John's;24;29;clr;0;24;29;clr;23;29;clr

Stockholm;-5;1;sn;7.24;-8;0;c;-9;-2;sn

Sydney;21;23;rn;10.72;21;26;pc;21;29;clr

Taipei City;17;25;clr;0;19;27;clr;18;26;c

Tallinn;-2;4;rn;4.57;-7;0;c;-9;-3;sn

Tashkent;3;12;rn;3.94;2;8;c;0;7;rn

Tbilisi;2;5;c;2.29;3;8;c;5;11;rn

Tehran;8;18;clr;0;10;18;clr;11;20;clr

Tel Aviv;14;24;pc;0;13;23;clr;13;21;c

Tirana;10;17;rn;18.92;8;16;rn;10;18;pc

Tokyo;8;18;clr;0;9;21;clr;13;20;c

Toronto;-3;2;c;6.65;-3;1;c;-6;4;c

Tripoli;13;20;clr;0;14;23;clr;18;25;clr

Tunis;10;21;pc;0.25;13;20;pc;14;25;c

Ulan Bator;-12;7;pc;0.51;-20;-5;pc;-13;0;clr

Vancouver;6;11;rn;0;2;9;rn;3;10;pc

Vienna;7;14;pc;4.34;3;12;pc;7;12;pc

Vientiane;19;27;pc;0;20;33;rn;22;35;clr

Vilnius;3;8;rn;2.62;-5;5;rn;-9;1;c

Warsaw;4;14;c;1.83;1;10;rn;0;5;c

Wellington;13;20;clr;0;17;20;clr;17;21;pc

Yangon;19;36;clr;0;20;37;clr;20;37;clr

Yerevan;4;15;clr;0;4;14;pc;4;13;pc

Legend: clr...clear;pc...partly cloudy;c...cloudy;rn...rain;sn...snow

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Copyright 2018 AccuWeather

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Keywords: Forecast, Global, Asia