Global Forecast - Asia as of 13:30 GMT Tuesday, March 13, 2018
Minimum and maximum temperatures in Celsius, precipitation in centimeters and weather conditions as recorded for the previous day (Mar 12 except Asia and Australia where data is for Mar 13) and forecast for the current and following day in each city as of 1330 GMT:
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CITY;MIN;MAX;COND;PRECIP;MIN;MAX;COND;MIN;MAX;COND
Abidjan;25;31;rn;3.91;25;31;pc;25;31;rn
Abu Dhabi;21;30;clr;0;20;28;clr;19;29;clr
Aleppo;10;20;pc;0;9;20;pc;8;19;pc
Algiers;12;21;pc;0;14;19;pc;12;18;c
Amsterdam;3;7;rn;16.28;3;11;pc;4;10;rn
Anchorage;-3;2;pc;0;-3;2;sn;0;3;pc
Ashgabat;5;10;c;2.39;4;10;c;7;13;pc
Astana;-11;-6;pc;0.51;-17;-3;sn;-15;-5;clr
Asuncion;24;34;rn;1.07;25;34;rn;23;32;rn
Athens;11;20;pc;0;10;19;clr;10;19;clr
Auckland;17;21;c;46.13;14;22;pc;17;21;c
Baghdad;14;27;clr;0;14;29;pc;16;28;pc
Bahrain;21;26;clr;0;21;27;clr;22;29;clr
Banda Aceh;23;38;pc;0;24;35;clr;24;32;rn
Bangalore;20;31;pc;0;20;30;c;20;31;pc
Bangkok;25;34;clr;0;24;32;clr;24;33;clr
Barcelona;8;15;pc;0;11;16;pc;9;17;rn
Beijing;5;17;pc;0;6;15;pc;-1;9;pc
Belgrade;7;15;pc;5.59;5;14;rn;8;16;pc
Berlin;3;11;c;13.34;2;6;rn;2;7;pc
Bogota;6;22;pc;0;8;22;pc;8;21;c
Brasilia;19;28;pc;6.02;18;27;pc;18;27;pc
Bratislava;5;15;pc;10.16;4;10;pc;6;11;pc
Brisbane;20;26;rn;1.24;19;27;rn;18;28;c
Brussels;3;6;rn;6.93;6;12;pc;6;9;rn
Bucharest;7;10;rn;0;6;16;pc;5;15;pc
Budapest;6;15;pc;6.55;4;12;rn;7;13;pc
Buenos Aires;19;28;clr;0;16;30;rn;17;23;clr
Bujumbura;19;31;pc;2.36;17;31;rn;19;29;rn
Busan;10;19;clr;0;11;18;clr;6;15;rn
Cairo;15;28;pc;0;14;28;clr;14;25;pc
Cape Town;17;23;c;0;16;22;c;14;19;pc
Caracas;18;30;clr;0;19;30;clr;19;30;clr
Chennai;26;33;c;0;25;34;pc;25;35;pc
Chicago;-5;2;sn;0.81;-1;8;pc;-3;5;clr
Colombo;24;30;rn;5.13;24;31;rn;24;31;rn
Copenhagen;0;4;rn;11.58;-2;3;c;-4;1;c
Dakar;21;27;clr;0;20;27;clr;20;26;clr
Dallas;4;17;pc;0;10;20;clr;17;23;pc
Dar es Salaam;24;29;rn;14.66;24;31;rn;24;31;rn
Denver;1;14;pc;0;4;21;pc;3;18;pc
Dhahran;17;28;clr;0;18;31;clr;20;32;clr
Dhaka;21;35;pc;0.71;22;35;pc;23;37;pc
Dili;25;33;c;16.31;24;28;rn;23;30;rn
Dubai;21;31;clr;0;20;28;clr;20;29;clr
Dublin;6;10;pc;5.59;6;9;rn;4;11;rn
Dushanbe;6;12;rn;8;4;13;rn;4;13;rn
Gibraltar;15;18;rn;4.01;13;18;rn;11;17;rn
Hanoi;19;24;c;0;19;27;rn;21;26;rn
Harare;13;25;pc;3.23;15;26;pc;16;27;pc
Havana;16;23;pc;10.52;16;22;pc;15;24;clr
Helsinki;-3;3;rn;9.42;-10;0;c;-14;-3;pc
Ho Chi Minh City;24;34;pc;0;24;34;pc;25;31;rn
Hong Kong;19;23;clr;0;19;23;pc;19;25;rn
Honolulu;22;26;rn;0.99;23;27;rn;22;28;rn
Hyderabad;21;36;clr;0;25;37;pc;23;36;pc
Islamabad;16;28;pc;0;14;25;rn;12;24;pc
Istanbul;10;16;pc;0;10;15;pc;9;15;rn
Jakarta;25;30;pc;0.51;25;32;rn;25;32;rn
Jeddah;22;31;clr;0;22;31;clr;23;32;clr
Jerusalem;10;19;pc;0;8;20;clr;8;17;c
Johannesburg;15;26;pc;0;14;27;clr;15;28;pc
Kabul;5;12;rn;14.81;2;15;pc;2;16;clr
Karachi;22;31;clr;0;22;30;pc;20;33;pc
Kathmandu;11;23;pc;0.94;12;26;pc;11;26;pc
Khartoum;19;34;clr;0;20;37;clr;20;38;clr
Kiev;2;5;rn;0.53;1;5;rn;-2;7;c
Kingston;23;30;pc;0;23;29;rn;24;29;rn
Kinshasa;24;36;pc;0;23;34;pc;23;35;c
Kolkata;20;35;pc;0.51;21;37;pc;23;38;pc
Kuala Lumpur;24;33;rn;1.24;23;34;pc;23;35;rn
Kuwait;17;30;clr;0;19;30;clr;19;31;clr
La Paz;5;12;pc;1.45;5;12;pc;4;12;pc
Lagos;26;36;pc;0.99;26;32;rn;26;32;rn
Lima;20;24;pc;0.23;19;24;pc;20;24;pc
Lisbon;13;17;rn;0.94;10;15;rn;9;14;rn
London;3;12;pc;3.51;7;12;pc;7;11;rn
Los Angeles;13;19;rn;0.05;11;19;c;10;17;c
Luanda;26;32;pc;0;25;30;c;25;30;rn
Madrid;7;15;rn;2.49;6;12;rn;5;11;rn
Male;26;30;rn;9.35;26;31;pc;27;32;pc
Manaus;24;30;rn;0.76;25;30;rn;24;30;rn
Manila;24;32;pc;0;24;33;clr;24;33;clr
Mecca;22;36;clr;0;24;37;clr;24;38;clr
Melbourne;14;22;pc;0;13;22;pc;12;20;pc
Mexico City;11;28;pc;0.25;11;26;pc;11;27;pc
Miami;14;22;pc;5.38;11;23;clr;13;23;clr
Minsk;2;3;sn;1.3;-3;5;rn;-8;0;sn
Mogadishu;26;31;pc;0;26;31;pc;26;31;pc
Montevideo;15;25;clr;0;15;29;clr;13;21;clr
Montreal;-1;1;sn;0.25;-2;2;sn;-7;2;sn
Moscow;-6;2;c;1.6;-4;-1;c;-14;-1;sn
Mumbai;26;36;clr;0;27;34;pc;26;33;pc
Nairobi;15;24;c;4.06;17;25;c;17;24;rn
New Delhi;18;36;clr;0;18;35;pc;18;33;pc
New York;-1;5;sn;1.4;-1;5;pc;-1;7;pc
Nicosia;9;21;pc;0;10;21;pc;9;20;c
Novosibirsk;-23;-7;clr;0;-22;-8;clr;-10;-6;clr
Osaka-shi;7;19;clr;0;8;19;clr;10;19;pc
Oslo;-8;3;pc;8.28;-6;2;c;-11;-2;c
Ottawa;-3;0;sn;2.29;-5;2;sn;-9;1;sn
Pago Pago;27;30;pc;0;26;29;pc;25;29;rn
Panama City;24;32;pc;0;25;32;pc;24;32;pc
Paramaribo;23;31;pc;0;23;30;pc;24;30;pc
Paris;5;12;rn;9.47;9;15;pc;7;13;rn
Perth;24;38;clr;0;21;30;pc;17;25;pc
Phnom Penh;25;36;pc;0;25;34;pc;24;33;rn
Port Moresby;24;28;rn;16.64;23;29;rn;23;31;rn
Port-au-prince;21;34;clr;0;21;34;pc;22;32;pc
Prague;4;10;rn;8.41;0;7;rn;5;10;pc
Pyongyang;7;21;pc;0;10;20;pc;1;12;rn
Quito;11;22;rn;3.33;12;23;rn;12;21;rn
Rabat;12;19;pc;0;15;20;c;10;16;rn
Recife;26;31;rn;1.02;25;31;pc;24;31;rn
Reykjavik;2;4;pc;0;4;6;sn;5;7;rn
Riga;1;9;rn;1.27;-4;2;rn;-8;1;pc
Rio de Janeiro;24;30;pc;0;25;32;clr;26;34;clr
Riyadh;17;26;clr;0;19;30;clr;21;33;clr
Rome;5;17;pc;30.02;7;16;pc;12;14;rn
Saint Petersburg;2;5;rn;1.7;-9;3;c;-13;-6;pc
San Francisco;10;15;rn;3.66;8;12;rn;9;13;rn
San Jose;18;29;pc;1.07;18;28;pc;16;28;pc
San Juan;24;31;clr;0;24;31;clr;23;30;clr
San Salvador;18;27;pc;0;19;26;pc;18;26;pc
Sana'a;10;26;clr;0;10;25;clr;11;24;pc
Santiago;10;29;clr;0;11;26;clr;11;30;clr
Santo Domingo;22;28;clr;0;21;28;pc;20;28;pc
Sao Paulo;12;18;pc;4.17;8;14;rn;6;11;rn
Seattle;7;14;rn;0;4;11;rn;4;12;c
Seoul;10;19;clr;0;12;20;clr;4;14;rn
Shanghai;15;24;clr;0;16;23;c;9;22;rn
Singapore;26;32;c;1.24;26;33;pc;26;33;pc
Sofia;6;13;rn;7.62;4;12;rn;3;14;pc
St. John's;24;29;clr;0;24;29;clr;23;29;clr
Stockholm;-5;1;sn;7.24;-8;0;c;-9;-2;sn
Sydney;21;23;rn;10.72;21;26;pc;21;29;clr
Taipei City;17;25;clr;0;19;27;clr;18;26;c
Tallinn;-2;4;rn;4.57;-7;0;c;-9;-3;sn
Tashkent;3;12;rn;3.94;2;8;c;0;7;rn
Tbilisi;2;5;c;2.29;3;8;c;5;11;rn
Tehran;8;18;clr;0;10;18;clr;11;20;clr
Tel Aviv;14;24;pc;0;13;23;clr;13;21;c
Tirana;10;17;rn;18.92;8;16;rn;10;18;pc
Tokyo;8;18;clr;0;9;21;clr;13;20;c
Toronto;-3;2;c;6.65;-3;1;c;-6;4;c
Tripoli;13;20;clr;0;14;23;clr;18;25;clr
Tunis;10;21;pc;0.25;13;20;pc;14;25;c
Ulan Bator;-12;7;pc;0.51;-20;-5;pc;-13;0;clr
Vancouver;6;11;rn;0;2;9;rn;3;10;pc
Vienna;7;14;pc;4.34;3;12;pc;7;12;pc
Vientiane;19;27;pc;0;20;33;rn;22;35;clr
Vilnius;3;8;rn;2.62;-5;5;rn;-9;1;c
Warsaw;4;14;c;1.83;1;10;rn;0;5;c
Wellington;13;20;clr;0;17;20;clr;17;21;pc
Yangon;19;36;clr;0;20;37;clr;20;37;clr
Yerevan;4;15;clr;0;4;14;pc;4;13;pc
Legend: clr...clear;pc...partly cloudy;c...cloudy;rn...rain;sn...snow
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Copyright 2018 AccuWeather
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Keywords: Forecast, Global, Asia