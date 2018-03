CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 489 3-4 May 490 3-4 Jul 507 1-2 Sep 523 3-4 Dec 543 3-4 Mar 558 1-4 May 565 Jul 568 Sep 574 1-2 Dec 586 1-4 Mar 594 1-4 May 594 Jul 573 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 384 1-4 May 390 3-4 Jul 398 1-2 Sep 402 3-4 Dec 407 3-4 Mar 414 1-4 May 418 3-4 Jul 423 Sep 413 3-4 Dec 416 1-4 Mar 422 1-4 May 426 Jul 430 1-2 Sep 425 1-2 Dec 419 Jul 427 1-4 Dec 418 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 258 3-4 May 262 3-4 Jul 264 3-4 Sep 264 Dec 265 Mar 268 1-4 May 271 1-2 Jul 276 1-2 Sep 277 3-4 Dec 277 3-4 Jul 276 1-4 Sep 276 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1033 1-4 May 1041 Jul 1051 Aug 1052 1-4 Sep 1041 3-4 Nov 1036 Jan 1039 1-2 Mar 1037 1-4 May 1036 1-4 Jul 1038 3-4 Aug 1032 Sep 1015 Nov 1004 Jan 1008 1-2 Mar 1009 May 1016 1-2 Jul 1019 Aug 1011 1-2 Sep 1007 3-4 Nov 984 1-4 Jul 984 1-4 Nov 984 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 31.56 May 31.75 Jul 31.99 Aug 32.10 Sep 32.21 Oct 32.31 Dec 32.52 Jan 32.74 Mar 32.99 May 33.15 Jul 33.28 Aug 33.28 Sep 33.28 Oct 33.16 Dec 33.27 Jan 33.38 Mar 33.60 May 33.63 Jul 33.76 Aug 33.75 Sep 33.75 Oct 33.75 Dec 33.66 Jul 33.66 Oct 33.66 Dec 33.66 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 369.80 May 370.40 Jul 372.50 Aug 370.40 Sep 368.30 Oct 365.40 Dec 365.20 Jan 362.30 Mar 356.40 May 352.30 Jul 351.90 Aug 350.20 Sep 347.20 Oct 340.60 Dec 340.30 Jan 341.00 Mar 341.80 May 341.80 Jul 343.30 Aug 343.30 Sep 343.30 Oct 343.30 Dec 340.10 Jul 340.10 Oct 340.10 Dec 340.10