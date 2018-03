India vs Sri Lanka T20 Scoreboard

COLOMBO, Sri Lanka (AP) — Scoreboard on Monday in the Twenty20 tri-series between Sri Lanka and India.

Sri Lanka

Danushka Gunathilaka c Raina b Thakur 17

Kusal Mendis c Sharma b Chahal 55

Kusal Perera b Sundar 3

Upul Tharanga b Shankar 22

Thisara Perera c Chahal b Thakur 15

Jeevan Mendis b Sundar 1

Dasun Shanaka c Kathik b Thakur 19

Akila Dananjaya c Rahul b Unadkat 5

Suranga Lakmal not out 5

Dushmantha Chameera c Unadkat b Thakur 0

Nuwan Pradeep not out 0

Extras: (1b, 1nb, 8w) 10

TOTAL: (for 9 wickets) 152

Overs: 19

Fall of wickets: 1-25, 2-34, 3-96, 4-113, 5-118, 6-120, 7-146, 8-151, 9-151.

Bowling: Jaydev Unadkat 3-0-33-1 (1w), Washington Sundar 4-0-21-2, Shardul Thakur 4-0-27-4 (1w), Yuzvendra Chahal 4-0-34-1 (3w) (1nb), Vijay Shankar 3-0-30-1 (2w), Suresh Raina 1-0-6-0 (1w).

India

Rohit Sharma c KMendis b Dananjaya 11

Shikhar Dhawan c TPerera b Dananjaya 8

Lokesh Rahul hit wicket b JMendis 18

Suresh Raina c TPerera b Pradeep 27

Manish Pandey not out 42

Dinesh Karthik not out 39

Extras: (1lb, 7w) 8

Total: (for 4 wickets) 153

Overs: 17.3

Fall of wickets: 1-13, 2-22, 3-62, 4-85.

Did not bat: Washington Sundar, Vijay Shankar, Shardul Thakur, Jaydev Unadkat, Yuzvendra Chahal.

Bowling: Suranga Lakmal 2-0-19-0, Akila Dananjaya 4-0-19-2 (5w), Dushmantha Chameera 3-0-33-0 (1w), Nuwan Pradeep 2.3-0-30-1, Jeevan Mendis 4-0-34-1 (1w), Thisara Perera 2-0-17-0.

Toss: India

Result: India won by 6 wickets

Umpires: Ranmore Martinez and Lindon Hannibal, Sri Lanka.

Third umpire: Ravindra Wimalasiri, Sri Lanka. Match referee: Chris Broad, England.