CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 489 May 489 1-4 Jul 505 1-2 Sep 522 Dec 542 Mar 556 1-4 May 562 3-4 Jul 567 1-2 Sep 573 1-4 Dec 585 1-2 Mar 593 1-4 May 593 Jul 571 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 383 May 390 1-2 Jul 398 Sep 402 1-2 Dec 407 1-4 Mar 413 3-4 May 418 1-2 Jul 423 Sep 414 3-4 Dec 417 3-4 Mar 424 1-2 May 428 1-4 Jul 432 1-4 Sep 427 1-4 Dec 420 Jul 428 1-4 Dec 419 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 259 1-2 May 262 1-2 Jul 263 Sep 261 3-4 Dec 263 3-4 Mar 266 1-2 May 270 1-4 Jul 275 1-4 Sep 276 1-2 Dec 276 1-2 Jul 275 Sep 275 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1029 1-4 May 1039 1-4 Jul 1048 1-4 Aug 1049 1-4 Sep 1037 1-2 Nov 1030 Jan 1033 Mar 1030 1-2 May 1029 1-2 Jul 1032 Aug 1025 1-4 Sep 1008 1-4 Nov 996 1-4 Jan 1001 1-4 Mar 1001 3-4 May 1009 1-4 Jul 1011 3-4 Aug 1004 1-4 Sep 1000 1-2 Nov 977 Jul 977 Nov 977 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 31.42 May 31.59 Jul 31.82 Aug 31.93 Sep 32.05 Oct 32.15 Dec 32.38 Jan 32.60 Mar 32.84 May 33.00 Jul 33.14 Aug 33.14 Sep 33.13 Oct 33.03 Dec 33.14 Jan 33.26 Mar 33.47 May 33.50 Jul 33.63 Aug 33.62 Sep 33.62 Oct 33.62 Dec 33.53 Jul 33.53 Oct 33.53 Dec 33.53 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 371.70 May 373.60 Jul 375.30 Aug 372.40 Sep 369.30 Oct 365.50 Dec 364.20 Jan 360.90 Mar 355.00 May 350.90 Jul 350.60 Aug 349.00 Sep 345.90 Oct 339.20 Dec 339.10 Jan 339.80 Mar 340.60 May 340.60 Jul 342.10 Aug 342.10 Sep 342.10 Oct 342.10 Dec 338.90 Jul 338.90 Oct 338.90 Dec 338.90