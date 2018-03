Bangladesh vs India T20 scoreboard

COLOMBO, Sri Lanka (AP) — Scoreboard in the Twenty20 match between India and Bangladesh on Thursday:

India wont the toss Bangladesh

Tamim Iqbal c Unadkat b Thakur 15

Soumya Sarkar c Chahal b Unadkat 14

Liton Das c Raina b Chahal 34

Mushfiqur Rahim c Karthik b Shankar 18

Mahmudullah c Thakur b Shankar 1

Sabbir Rahman c Karthik b Unadkat 30

Mehidy Hasan c Pandey b Unadkat 3

Taskin Ahmed not out 8

Rubel Hossain run out 0

Mustafizur Rahman not out 1

Extras (11w, 2nb, 2lb) 15

Total (for eight wickets) 139

Fall of wickets: 1-20, 2-35, 3-66, 4-72, 5-107, 6-118, 7-134, 8-135.

Overs: 20

Did not bat: Nazmul Islam

Bowling: Jaydev Unadkat 4-0-38-3 (4w), Washington Sundar 4-0-23-0 (2w), Shardul Thakur 4-0-25-1 (2w), Yuzvendra Chahal 4-0-19-1, Vijay Shankar 4-0-32-2 (3w) (2nb)

India

Rohit Sharma b Mustafizur 17

Shikhar Dhawan c Liton b Taskin 55

Rishabh Pant b Rubel 7

Suresh Raina c Mehidy b Rubel 28

Manish Pandey not out 27

Dinesh Karthik not out 2

Extras (2w, 1b, 1lb) 4

Total (for 4 wickets) 140

Overs: 18.4

Fall of wickets: 1-28, 2-40, 3-108, 4-123

Did not bat: Washington Sundar, Vijay Shankar, Shardul Thakur, Jaydev Unadkat, Yuzvendra Chahal

Bowling: Mustafizur Rahman 4-0-31-1, Taskin Ahmed 3-0-28-1, Rubel Hossain 3.4-0-24-2 (1w), Mehidy Hasan 4-0-21-0, Soumya Sarkar 1-0-8-0 (1w), Mahmudullah 1-0-11-0, Nazmul Islam 2-0-15-0

Result: India won by six wickets

Umpires: Lyndon Hannibal and Ranmore Martinesz, Sri Lanka

Third Umpire: Raveendra Wimalasiri, Sri Lanka, Match Referee: Chris Broad, England