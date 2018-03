CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 494 3-4 May 499 1-4 Jul 515 1-4 Sep 531 3-4 Dec 552 Mar 565 3-4 May 571 1-4 Jul 574 1-2 Sep 579 3-4 Dec 591 1-4 Mar 598 3-4 May 598 1-2 Jul 575 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 385 3-4 May 393 1-2 Jul 400 1-2 Sep 405 Dec 410 1-4 Mar 416 3-4 May 421 1-4 Jul 425 1-4 Sep 414 3-4 Dec 416 3-4 Mar 422 3-4 May 426 1-2 Jul 430 3-4 Sep 426 Dec 418 3-4 Jul 427 Dec 418 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 260 3-4 May 265 Jul 264 1-2 Sep 263 3-4 Dec 265 1-4 Mar 268 3-4 May 272 1-4 Jul 277 1-4 Sep 278 1-2 Dec 278 1-2 Jul 277 Sep 277 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1053 3-4 May 1064 Jul 1073 Aug 1073 1-2 Sep 1057 1-4 Nov 1045 Jan 1047 3-4 Mar 1045 3-4 May 1044 3-4 Jul 1046 Aug 1039 1-4 Sep 1022 1-4 Nov 1007 1-4 Jan 1012 Mar 1012 1-2 May 1020 Jul 1022 1-2 Aug 1015 Sep 1011 1-4 Nov 987 3-4 Jul 987 3-4 Nov 987 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 31.67 May 31.84 Jul 32.06 Aug 32.15 Sep 32.25 Oct 32.33 Dec 32.53 Jan 32.73 Mar 32.95 May 33.11 Jul 33.22 Aug 33.22 Sep 33.21 Oct 33.11 Dec 33.19 Jan 33.31 Mar 33.52 May 33.55 Jul 33.68 Aug 33.67 Sep 33.67 Oct 33.67 Dec 33.58 Jul 33.58 Oct 33.58 Dec 33.58 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 380.60 May 383.40 Jul 384.50 Aug 380.90 Sep 377.10 Oct 373.00 Dec 371.50 Jan 367.80 Mar 361.10 May 357.00 Jul 356.80 Aug 355.00 Sep 351.90 Oct 344.60 Dec 344.20 Jan 344.90 Mar 345.70 May 345.70 Jul 347.20 Aug 347.20 Sep 347.20 Oct 347.20 Dec 344.00 Jul 344.00 Oct 344.00 Dec 344.00