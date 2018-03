CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 502 1-4 May 509 1-4 Jul 523 1-4 Sep 537 1-2 Dec 555 3-4 Mar 570 May 574 3-4 Jul 575 1-4 Sep 581 Dec 591 3-4 Mar 598 May 597 3-4 Jul 573 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 378 1-4 May 387 1-4 Jul 394 1-2 Sep 400 Dec 406 Mar 413 May 417 3-4 Jul 421 1-2 Sep 412 1-4 Dec 414 1-2 Mar 420 1-4 May 424 Jul 428 3-4 Sep 424 Dec 417 3-4 Jul 426 Dec 418 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 264 3-4 May 269 Jul 269 1-2 Sep 265 3-4 Dec 266 1-2 Mar 268 1-2 May 270 1-2 Jul 275 1-2 Sep 276 3-4 Dec 276 3-4 Jul 275 1-4 Sep 275 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1066 3-4 May 1077 1-2 Jul 1085 3-4 Aug 1083 Sep 1059 1-2 Nov 1042 1-4 Jan 1044 1-4 Mar 1042 1-4 May 1041 Jul 1042 3-4 Aug 1033 3-4 Sep 1016 3-4 Nov 1000 Jan 1004 1-4 Mar 1004 3-4 May 1012 1-4 Jul 1014 3-4 Aug 1007 1-4 Sep 1004 Nov 982 1-2 Jul 982 1-2 Nov 982 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 32.01 May 32.21 Jul 32.40 Aug 32.47 Sep 32.56 Oct 32.64 Dec 32.85 Jan 33.03 Mar 33.25 May 33.39 Jul 33.50 Aug 33.50 Sep 33.49 Oct 33.39 Dec 33.42 Jan 33.54 Mar 33.75 May 33.78 Jul 33.91 Aug 33.90 Sep 33.90 Oct 33.90 Dec 33.81 Jul 33.81 Oct 33.81 Dec 33.81 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 389.30 May 393.20 Jul 391.40 Aug 386.30 Sep 380.90 Oct 374.10 Dec 371.70 Jan 367.50 Mar 361.00 May 357.50 Jul 357.70 Aug 355.80 Sep 351.60 Oct 344.80 Dec 343.20 Jan 343.90 Mar 344.70 May 344.70 Jul 346.20 Aug 346.20 Sep 346.20 Oct 346.20 Dec 343.00 Jul 343.00 Oct 343.00 Dec 343.00