CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 505 1-2 May 515 1-2 Jul 528 1-2 Sep 541 3-4 Dec 559 3-4 Mar 572 1-2 May 575 1-4 Jul 573 1-2 Sep 577 3-4 Dec 589 1-2 Mar 597 May 594 1-4 Jul 571 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 378 3-4 May 386 1-4 Jul 393 1-2 Sep 398 3-4 Dec 404 3-4 Mar 411 3-4 May 416 Jul 420 1-4 Sep 412 1-4 Dec 414 3-4 Mar 420 1-2 May 424 1-2 Jul 429 1-4 Sep 424 1-2 Dec 418 Jul 426 1-4 Dec 419 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 269 May 273 1-2 Jul 273 3-4 Sep 269 1-4 Dec 266 3-4 Mar 267 May 267 Jul 272 Sep 273 1-4 Dec 273 1-4 Jul 271 3-4 Sep 271 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1057 1-2 May 1068 Jul 1076 1-2 Aug 1073 3-4 Sep 1052 3-4 Nov 1038 Jan 1041 Mar 1037 May 1036 1-4 Jul 1039 1-4 Aug 1031 3-4 Sep 1014 3-4 Nov 1001 Jan 1005 1-4 Mar 1005 3-4 May 1013 1-4 Jul 1014 Aug 1006 1-2 Sep 1003 1-4 Nov 981 3-4 Jul 981 3-4 Nov 981 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 32.12 May 32.39 Jul 32.59 Aug 32.68 Sep 32.75 Oct 32.81 Dec 33.01 Jan 33.19 Mar 33.38 May 33.52 Jul 33.66 Aug 33.65 Sep 33.64 Oct 33.53 Dec 33.54 Jan 33.64 Mar 33.86 May 33.87 Jul 34.01 Aug 34.00 Sep 34.00 Oct 34.00 Dec 33.91 Jul 33.91 Oct 33.91 Dec 33.91 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 394.00 May 397.20 Jul 394.10 Aug 388.40 Sep 382.30 Oct 374.60 Dec 370.30 Jan 365.90 Mar 359.50 May 357.00 Jul 357.70 Aug 356.10 Sep 352.90 Oct 346.40 Dec 344.80 Jan 345.50 Mar 346.30 May 346.30 Jul 347.80 Aug 347.80 Sep 347.80 Oct 347.80 Dec 344.60 Jul 344.60 Oct 344.60 Dec 344.60