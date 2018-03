South Africa-Australia Scoreboard

DURBAN, South Africa (AP) — Scoreboard Thursday at lunch on Day 1 of the first cricket test between South Africa and Australia at Kingsmead:

Australia 1st Innings

Cameron Bancroft c de Kock b Philander 5

David Warner c de Villiers b Philander 51

Usman Khawaja c de Kock b Rabada 14

Steve Smith not out 24

Extras: (1lb) 1

TOTAL: (for 3 wickets) 95

Overs: 27.

Still to bat: Shaun Marsh, Mitchell Marsh, Tim Paine, Mitchell Starc, Pat Cummins, Josh Hazlewood, Nathan Lyon.

Fall of wickets: 1-15, 2-39, 3-95.

Bowling: Morne Morkel 7-2-20-0, Vernon Philander 7-1-22-2, Keshav Maharaj 7-1-24-0, Kagiso Rabada 6-1-28-1.

South Africa: Dean Elgar, Aiden Markram, Hashim Amla, AB de Villiers, Faf du Plessis, Quinton de Kock, Theunis de Bruyn, Vernon Philander, Keshav Maharaj, Kagiso Rabada, Morne Morkel.

Toss: won by Australia.

Umpires: Kumar Dharmasena, Sri Lanka, and Sundaram Ravi, India.

TV umpire: Chris Gaffaney, New Zealand. Match referee: Jeff Crowe, New Zealand.