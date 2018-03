ATP World Tour Brasil Open Results

Wednesday At Esporte Clube Pinheiros Sao Paulo Purse: $516,205 (WT250) Surface: Clay-Outdoor Singles Second Round

Leonardo Mayer (5), Argentina, def. Carlos Berlocq, Argentina, 7-5, 6-4.

Guillermo Garcia-Lopez, Spain, def. Federico Delbonis (8), Argentina, 7-6 (3), 4-6, 6-4.

Fabio Fognini (2), Italy, def. Joao Domingues, Portugal, 7-5, 6-1.

Pablo Cuevas (3), Uruguay, def. Sebastian Ofner, Austria, 6-4, 7-6 (4).

Doubles Quarterfinals

Rogerio Dutra Silva, Brazil, and Roman Jebavy, Czech Republic, def. Guillermo Duran and Andres Molteni (3), Argentina, 6-4, 6-3.

Carlos Berlocq and Nicolas Kicker, Argentina, def. Pedro Bernardi and Thiago Monteiro, Brazil, 6-3, 6-4.

Wesley Koolhof, Netherlands, and Artem Sitak (4), New Zealand, def. Roberto Carbaelles Baena and Guillermo Garcia-Lopez, Spain, 7-5, 6-4.