ATP World Tour Dubai Duty Free Championship Results

Wednesday At Dubai Duty Free Tennis Stadium Dubai, United Arab Emirates Purse: $2.62 million (WT500) Surface: Hard-Outdoor Singles Second Round

Roberto Bautista Agut (3), Spain, def. Pierre-Hugues Herbert, France, 6-4, 6-7 (2), 6-1.

Borna Coric, Croatia, def. Benoit Paire, France, 6-1, 6-4.

Lucas Pouille (2), France, def. Karen Khachanov, Russia, 6-4, 3-6, 6-3.

Yuichi Sugita (8), Japan, def. Jan-Lennard Struff, Germany, 7-6 (4), 6-4.

Evgeny Donskoy, Russia, def. Damir Dzumhur (4), Bosnia-Herzegovina, 6-1, 6-1.

Filip Krajinovic (7), Serbia, def. Marcos Baghdatis, Cyprus, 7-6 (2), 6-4.

Stefanos Tsitsipas, Greece, def. Philipp Kohlschreiber (6), Germany, 4-6, 6-3, 6-4.

Malek Jaziri, Tunisia, def. Robin Haase, Netherlands, 7-6 (4), 7-6 (3).

Doubles First Round

Jean-Julien Rojer, Netherlands, and Horia Tecau (2), Romajnia, def. Marcus Daniell, New Zealand, and Dominic Inglot, Britain, 6-3, 6-7 (8), 10-7.

Raven Klaasen, South Africa, and Michael Venus (4), New Zealand, def. Rohan Bopanna, India, and Edouard Roger-Vasselin, France, 6-4, 3-6, 10-6.

Marcin Matkowski, Poland, and Aisam-ul-Haq Qureshi, Pakistan, def. Divij Sharan, India, and Yuichi Sugita, Japan, 7-5, 6-1.

Jamie Cerretani, United States, and Leander Paes, India, def. Andreas Haider-Maurer, Austria, and Florian Mayer, Germany, 6-3, 6-1.