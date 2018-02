CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wednesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 484 1-2 May 495 Jul 507 1-4 Sep 521 1-4 Dec 540 3-4 Mar 554 1-2 May 557 1-4 Jul 553 3-4 Sep 558 1-4 Dec 569 1-4 Mar 578 1-4 May 575 Jul 555 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 374 1-2 May 382 Jul 389 1-2 Sep 395 Dec 401 1-2 Mar 408 3-4 May 413 1-2 Jul 417 3-4 Sep 410 1-2 Dec 412 3-4 Mar 418 3-4 May 422 3-4 Jul 427 1-4 Sep 423 1-2 Dec 417 Jul 425 1-4 Dec 419 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 263 May 270 1-4 Jul 272 3-4 Sep 268 1-4 Dec 265 3-4 Mar 266 May 266 Jul 271 Sep 272 1-4 Dec 272 1-4 Jul 270 3-4 Sep 270 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1045 May 1055 1-2 Jul 1064 1-4 Aug 1063 1-4 Sep 1045 1-2 Nov 1032 1-4 Jan 1035 3-4 Mar 1030 1-4 May 1028 3-4 Jul 1032 1-2 Aug 1025 1-2 Sep 1012 Nov 1000 Jan 1005 Mar 1005 1-2 May 1013 Jul 1015 3-4 Aug 1008 1-4 Sep 1005 1-4 Nov 983 3-4 Jul 983 3-4 Nov 983 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 31.96 May 32.23 Jul 32.43 Aug 32.52 Sep 32.62 Oct 32.68 Dec 32.88 Jan 33.05 Mar 33.19 May 33.32 Jul 33.47 Aug 33.45 Sep 33.43 Oct 33.31 Dec 33.34 Jan 33.44 Mar 33.66 May 33.67 Jul 33.81 Aug 33.80 Sep 33.80 Oct 33.80 Dec 33.71 Jul 33.71 Oct 33.71 Dec 33.71 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 394.20 May 394.70 Jul 392.10 Aug 386.10 Sep 379.60 Oct 372.00 Dec 368.60 Jan 364.80 Mar 358.60 May 356.60 Jul 357.00 Aug 355.30 Sep 352.70 Oct 346.80 Dec 345.40 Jan 346.10 Mar 346.90 May 346.90 Jul 348.40 Aug 348.40 Sep 348.40 Oct 348.40 Dec 345.20 Jul 345.20 Oct 345.20 Dec 345.20