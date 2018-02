CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 459 1-2 May 472 3-4 Jul 487 1-2 Sep 504 Dec 525 3-4 Mar 541 3-4 May 546 3-4 Jul 544 3-4 Sep 550 1-2 Dec 564 1-2 Mar 573 3-4 May 569 3-4 Jul 553 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 368 1-2 May 377 1-4 Jul 385 Sep 391 1-2 Dec 399 Mar 406 1-2 May 410 3-4 Jul 414 3-4 Sep 409 1-2 Dec 412 1-4 Mar 418 May 422 Jul 426 3-4 Sep 423 1-2 Dec 416 1-2 Jul 424 3-4 Dec 419 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 262 1-2 May 267 1-2 Jul 266 3-4 Sep 260 3-4 Dec 257 1-2 Mar 257 3-4 May 257 3-4 Jul 262 3-4 Sep 264 Dec 264 Jul 262 1-2 Sep 262 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1034 1-4 May 1046 Jul 1055 1-4 Aug 1055 1-4 Sep 1041 1-4 Nov 1030 1-2 Jan 1034 1-2 Mar 1029 1-2 May 1029 1-4 Jul 1032 3-4 Aug 1027 1-2 Sep 1014 Nov 1002 Jan 1007 1-4 Mar 1007 3-4 May 1015 1-4 Jul 1018 Aug 1010 1-2 Sep 1007 1-2 Nov 986 Jul 986 Nov 986 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 32.62 May 32.86 Jul 33.03 Aug 33.10 Sep 33.19 Oct 33.26 Dec 33.44 Jan 33.61 Mar 33.74 May 33.85 Jul 33.98 Aug 33.96 Sep 33.93 Oct 33.89 Dec 33.94 Jan 34.03 Mar 34.24 May 34.27 Jul 34.41 Aug 34.40 Sep 34.40 Oct 34.40 Dec 34.31 Jul 34.31 Oct 34.31 Dec 34.31 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 377.20 May 380.30 Jul 378.80 Aug 374.20 Sep 370.00 Oct 364.10 Dec 361.80 Jan 358.60 Mar 353.90 May 352.70 Jul 353.30 Aug 351.90 Sep 349.40 Oct 344.30 Dec 343.90 Jan 344.60 Mar 345.40 May 345.40 Jul 346.90 Aug 346.90 Sep 346.90 Oct 346.90 Dec 343.70 Jul 343.70 Oct 343.70 Dec 343.70