Canada 6, Czech Republic 4

Czech Republic 1 0 3—4 Canada 3 0 3—6

First Period_1, Canada, Andrew Ebbett (Mat Robinson, Marc-Andre Gragnani), 8:57 (pp). 2, Czech Republic, Martin Ruzicka (Roman Cervenka), 9:13. 3, Canada, Chris Kelly (Cody Goloubef, Rob Klinkhammer), 9:28. 4, Canada, Derek Roy (Brandon Kozun, Rene Bourque), 15:57. Penalties_Martin Ruzicka, Cze (hooking), 7:21; Cody Goloubef, Can (tripping), 11:42.

Second Period_No scoring. Penalties_Martin Erat, Cze (slashing), 8:02; Derek Roy, Can (holding), 14:33.

Third Period_5, Canada, Andrew Ebbett (Brandon Kozun, Cody Goloubef), 5:50. 6, Czech Republic, Jan Kovar (Roman Horak, Michal Repik), 6:36. 7, Canada, Chris Kelly (Rob Klinkhammer), 9:37. 8, Canada, Wojtek Wolski (Quinton Howden), 15:23. 9, Czech Republic, Roman Cervenka (Jakub Nakladal, Tomas Mertl), 16:26. 10, Czech Republic,

Roman Cervenka (Roman Horak, Vojtech Mozik), 17:55 (pp). Penalties_Canada bench, served by Wojtek Wolski (too many men), 16:55.

Shots on Goal_Czech Republic 15-5-14-34. Canada 9-8-9-26.

Goalies_Czech Republic, Pavel Francouz. Canada, Kevin Poulin.

Referees_Timothy Mayer, United States; Konstantin Olenin, Russia; Fraser McIntyre, United States; Alexander Otmakhov, Russia.