Open 13 Provence Results

Friday Palais des Sports Marseille, France Surface: Hard-Indoor Singles Quarterfinals

Karen Khachanov (9), Russia, def. Julien Benneteau, France, 6-4, 6-4.

Tomas Berdych, Czech Republic, def. Damir Dzumhur (7), Bosnia-Herzegovina, 7-6 (4) retired.

Lucas Pouille (3), France, def. Filip Krajinovic (8), Serbia, 7-6 (5), 3-6, 6-4.

Ilya Ivashka, Belarus, def. Nicolas Mahut, France, 4-6, 6-3, 7-5.

Doubles Semifinals

Marcus Daniell, New Zealand, and Dominic Inglot (4), Britain, def. Rohan Bopanna, India, and Edouard Roger-Vasselin (2), France, 6-1, 6-4.