CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 452 1-4 May 464 1-4 Jul 479 Sep 495 1-2 Dec 517 Mar 533 May 538 1-4 Jul 537 1-4 Sep 543 3-4 Dec 558 1-4 Mar 567 1-2 May 563 1-2 Jul 543 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 366 1-4 May 374 1-2 Jul 382 1-4 Sep 389 1-4 Dec 397 1-4 Mar 404 3-4 May 409 1-2 Jul 413 3-4 Sep 408 1-2 Dec 411 1-4 Mar 417 May 421 1-4 Jul 425 3-4 Sep 422 1-2 Dec 415 Jul 423 1-4 Dec 419 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 260 May 263 1-2 Jul 260 1-4 Sep 256 1-2 Dec 257 Mar 257 1-4 May 257 1-4 Jul 262 1-4 Sep 263 1-2 Dec 263 1-2 Jul 262 Sep 262 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1036 1-4 May 1047 1-2 Jul 1056 Aug 1056 Sep 1040 1-4 Nov 1028 Jan 1032 1-4 Mar 1029 May 1029 Jul 1032 1-2 Aug 1027 1-2 Sep 1014 Nov 1001 3-4 Jan 1006 3-4 Mar 1007 1-4 May 1014 3-4 Jul 1017 3-4 Aug 1010 1-4 Sep 1007 1-4 Nov 985 3-4 Jul 985 3-4 Nov 985 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 32.36 May 32.56 Jul 32.73 Aug 32.81 Sep 32.89 Oct 32.96 Dec 33.17 Jan 33.34 Mar 33.47 May 33.57 Jul 33.70 Aug 33.68 Sep 33.65 Oct 33.53 Dec 33.56 Jan 33.65 Mar 33.86 May 33.89 Jul 34.03 Aug 34.02 Sep 34.02 Oct 34.02 Dec 33.93 Jul 33.93 Oct 33.93 Dec 33.93 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 375.50 May 378.30 Jul 377.80 Aug 373.60 Sep 369.80 Oct 364.20 Dec 362.30 Jan 359.40 Mar 355.30 May 354.30 Jul 355.10 Aug 353.80 Sep 351.50 Oct 346.70 Dec 346.00 Jan 346.70 Mar 347.50 May 347.50 Jul 349.00 Aug 349.00 Sep 349.00 Oct 349.00 Dec 345.80 Jul 345.80 Oct 345.80 Dec 345.80