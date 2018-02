OA Russia 3, Czech Republic 0

Czech Republic 0 0 0—0 OA Russia 0 2 1—3

First Period_No scoring. Penalties_OA Russia bench, served by Mikhail Grigorenko (too many men), 6:32; Petr Koukal, Cze (high sticking), 9:49.

Second Period_1, Russia, Nikita Gusev (Pavel Datsyuk), 7:47. 2, Russia, Vladislav Gavrikov (Ivan Telegin, Mikhail Grigorenko), 8:14. Penalties_Roman Cervenka, Cze (interference), 1:23; Kirill Kaprizov, OAR (high sticking), 1:23; Ilya Kovalchuk, OAR (kneeing), 8:55; Ilya Kovalchuk, OAR (slashing), 12:13; Jiri Sekac, Cze (high sticking), 14:29.

Third Period_3, OA Russia, Ilya Kovalchuk (Artyom Zub, Andrei Zubarev), 19:39 (en). Penalties_Ilya Kablukov, OAR (hooking), 6:24.

Shots on Goal_Czech Republic 6-15-10-31. OA Russia 9-8-5-22.

Goalies_Czech Republic, Pavel Francouz. OA Russia, Vasili Koshechkin.

Referees_Brett Iverson, Canada; Mark Lemelin, United States; Jimmy Dahmen; Sweden; Sakari Suominen, Finland.