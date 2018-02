Florida Southern 000 100 000—1 1 1 Detroit 000 000 33x—6 8 4

___

Northeastern 002 000 0xx—2 4 1 Boston 735 000 xxx—15 8 1

None, and None; Beeks, Haley (3), Buttrey (4), Walden (5), and Swihart. W_Beeks 1-0.

___

U. of Tampa 000 000 000—0 7 3 Philadelphia 100 200 30x—6 7 1

___