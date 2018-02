Florida Southern 000 100 000—1 1 1 Detroit 000 000 33x—6 8 4

Kennell, Spinelli (4), Langford (6), Johnston (8), and None; Wilson, Jimenez (3), Farmer (4), Burgos (5), Russell (6), Comer (7), Alexander (8), Reininger (9), and McCann, Greiner, Rogers. W_Comer 1-0. L_Langford 0-1.

___