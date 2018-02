Canada 2, United States 2, SO

Canada 0 2 0 0—2 United States 1 0 1 0—2

United States won shootout 3-2

First Period_1, United States, Marie-Philip Poulin (Meghan Agosta, Melodie Daoust), 19:34. Penalties_Jennifer Wakefield, Can (illegal hit), 9:35; Jocelyne LaRocque, Can (interference), 13:18; Sarah Nurse, Can (interference), 18:26.

Second Period_2, Canada, Haley Irwin (Blayre Turnbull), 2:00. 3, Canada, Marie-Philip Poulin (Meghan Agosta, Melodie Daoust), 6:55. Penalties— Marie-Philip Poulin, Can (tripping), 2:18; Sidney Morin, USA (illegal hit), 32:00; Melodie Daoust, Can (slashing), 15:13; Monique Lamoureux-Morando, USA (boarding), 17:58.

Third Period_4, United States, Monique Lamoureux-Morando (Kelly Pannek), 13:39. Penalties_Emily Clark, Can (tripping), 15:49.

Overtime_No scoring. Penalties_Megan Keller, USA (illegal hit), 18:25.

Shootout_United States 3 (Gigi Marvin G, Hannah Brandt NG, Emily Pfalzer NG, Amanda Kessel G, Hilary Knight NG, Jocelyne Lamoureux-Davidson G); Canada 2 (Natalie Spooner NG, Meghan Agosta G, Marie-Philip Poulin NG, Melodie Daoust G, Brianne Jenner NG, Meghan Agosta NG).

Shots on Goal_Canada 7-9-8-7-0-31. United States 10-12-10-9-1-42.

Goalies_Canada, Shannon Szabados. United States, Maddie Rooney.

Referees_Nicole Hertrich, Germany; Katarina Timglas, Sweden; Lisa Linnek, Germany; Johanna Tauriainen, Finland.