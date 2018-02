CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wednesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 447 1-4 May 459 1-2 Jul 474 3-4 Sep 491 1-4 Dec 512 1-2 Mar 528 1-4 May 533 Jul 532 Sep 538 1-4 Dec 553 Mar 562 1-4 May 558 1-4 Jul 538 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 365 3-4 May 374 Jul 381 3-4 Sep 388 3-4 Dec 396 1-2 Mar 404 1-4 May 408 3-4 Jul 413 Sep 408 Dec 410 1-2 Mar 416 3-4 May 420 3-4 Jul 424 3-4 Sep 421 1-2 Dec 414 1-4 Jul 422 1-2 Dec 418 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 258 1-4 May 259 1-2 Jul 258 1-2 Sep 254 3-4 Dec 254 3-4 Mar 255 May 255 Jul 260 Sep 261 1-4 Dec 261 1-4 Jul 259 3-4 Sep 259 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1034 1-4 May 1045 1-2 Jul 1055 Aug 1055 1-2 Sep 1040 Nov 1028 Jan 1031 1-2 Mar 1028 May 1028 1-4 Jul 1032 Aug 1027 1-2 Sep 1014 Nov 1000 Jan 1005 1-4 Mar 1005 3-4 May 1013 1-4 Jul 1016 Aug 1008 1-2 Sep 1005 3-4 Nov 984 1-4 Jul 984 1-4 Nov 984 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 32.07 May 32.28 Jul 32.45 Aug 32.54 Sep 32.64 Oct 32.73 Dec 32.93 Jan 33.09 Mar 33.21 May 33.33 Jul 33.48 Aug 33.46 Sep 33.45 Oct 33.33 Dec 33.39 Jan 33.49 Mar 33.70 May 33.72 Jul 33.86 Aug 33.85 Sep 33.85 Oct 33.85 Dec 33.76 Jul 33.76 Oct 33.76 Dec 33.76 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 378.00 May 381.00 Jul 379.80 Aug 374.80 Sep 370.40 Oct 364.30 Dec 362.80 Jan 359.90 Mar 356.20 May 355.60 Jul 356.40 Aug 355.10 Sep 352.50 Oct 347.50 Dec 346.80 Jan 347.50 Mar 348.50 May 348.50 Jul 350.00 Aug 350.00 Sep 350.00 Oct 350.00 Dec 346.80 Jul 346.80 Oct 346.80 Dec 346.80