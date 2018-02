Canada 1, Finland 0

Canada 0 0 1—1 Finland 0 0 0—0

First Period_No scoring. Penalties_Chay Genoway, Can (high sticking), 6:08; Marc-Andre Gragnani, Can (hooking), 17:38; Petri Kontiola, Fin (interference), 18:15.

Second Period_No scoring. Penalties_Brandon Kozun, Can (boarding), 5:26; Marko Anttila, Fin (interference), 13:36.

Third Period_1, Canada, Maxim Noreau (Eric O'Dell), :55. Penalties_None.

Shots on Goal_Canada 4-18-8-30. Finland 5-10-6-21.

Goalies_Canada, Ben Scrivens, Kevin Poulin, 4:17 second. Finland, Mikko Koskinen.

Referees_Antonin Jerabek, Czech Republic; Konstantin Olenin, Russia; Gleb Lazarev, Russia; Henrk Pihlblad, Sweden.