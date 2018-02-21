Wednesday's Olympic Cross-Country Skiing Results

|At Pyeongchang, South Korea
|Men's Team Sprint
|Semifinals
|Heat 1
1. OA Russia (Alexander Bolshunov, Denis Spitsov), 15:58.84 (Q).
2. Sweden (Marcus Hellner, Calle Halfvarsson), 15:58.99 (Q).
3. Germany (Sebastian Eisenlauer, Thomas Bing), 16:00.55 (LL).
4. Finland (Martti Jylhae, Ristomatti Hakola), 16:01.41 (LL).
5. Czech Republic (Ales Razym, Martin Jaks), 16:08.78 (LL).
6. Britain (Andrew Musgrave, Andrew Young), 16:30.62.
7. Belarus (Michail Semenov, Yury Astapenka), 16:32.31.
8. Austria (Bernhard Tritscher, Dominik Baldauf), 16:43.69.
9. Romania (Paul Constantin Pepene, Alin Florin Cioanca), 16:52.38.
10. Spain (Imanol Rojo, Marti Vigo Del Arco), 16:59.83.
11. Slovenia (Miha Simenc, Janez Lampic), 17:24.79.
12. Lithuania (Mantas Strolia, Modestas Vaiciulis), 17:41.73.
13. South Korea (Kim Magnus, Kim Eun-Ho), 17:56.71.
14. Turkey (Omer Aycicek, Hamza Dursun), 18:45.78.
|Heat 2
1. Norway (Martin Johnsrud Sundby, Johannes Hoesflot Klaebo), 16:03.97 (Q).
2. France (Maurice Manificat, Richard Jouve), 16:04.45 (Q).
3. United States (Simeon Hamilton, Erik Bjornsen), 16:04.69 (LL).
4. Italy (Dietmar Nockler, Federico Pellegrino), 16:07.19 (LL).
5. Canada (Alex Harvey, Len Valjas), 16:07.24 (LL).
6. Switzerland (Dario Cologna, Roman Furger), 16:10.52.
7. Poland (Maciej Starega, Dominik Bury), 16:21.83.
8. Kazakhstan (Alexej Poltaranin, Denis Volodko), 16:30.10.
9. Estonia (Karel Tammjarv, Marko Kilp), 16:30.30.
10. Ukraine (Oleksii Krasovskyi, Andriy Orlyk), 17:32.50.
11. Slovakia (Peter Mlynar, Andrej Segec), 17:34.12.
12. Bulgaria (Veselin Tzinzov, Yordan Chuchuganov), 17:38.26.
13. Australia (Callum Watson, Phillip Bellingham), 17:38.36.
14. China (Sun Qinghai, Wang Qiang), 18:11.95.
|Final
1. Norway (Martin Johnsrud Sundby, Johannes Hoesflot Klaebo), 15:56.26.
2. OA Russia (Alexander Bolshunov, Denis Spitsov), 15:57.97.
3. France (Maurice Manificat, Richard Jouve), 15:58.28.
4. Sweden (Marcus Hellner, Calle Halfvarsson), 15:59.33.
5. Italy (Dietmar Nockler, Federico Pellegrino), 16:14.81.
6. United States (Simeon Hamilton, Erik Bjornsen), 16:16.98.
7. Czech Republic (Ales Razym, Martin Jaks), 16:24.83.
8. Canada (Alex Harvey, Len Valjas), 16:31.86.
9. Finland (Martti Jylhae, Ristomatti Hakola), 16:32.30.
10. Germany (Sebastian Eisenlauer, Thomas Bing), 16:42.20.
|Women's Team Sprint
|Semifinals
|Heat 1
1. Norway (Marit Bjorgen, Maiken Caspersen Falla), 16:33.28 (Q).
2. Switzerland (Laurien Van der Graaff, Nadine Faehndrich), 16:39.83 (Q).
3. Slovenia (Alenka Cebasek, Anamarija Lampic), 16:39.92 (LL).
4. Germany (Nicole Fessel, Sandra Ringwald), 16:51.67 (LL).
5. Czech Republic (Petra Novakova, Katerina Berouskova), 16:53.06.
6. Australia (Barbara Jezersek, Jessica Yeaton), 17:20.38.
7. Austria (Teresa Stadlober, Lisa Unterweger), 17:25.98.
8. Belarus (Julia Tikhonova, Polina Seronosova), 17:33.63.
9. Slovakia (Alena Prochazkova, Barbora Klementova), 17:52.14.
10. Kazakhstan (Anna Shevchenko, Valeriya Tyuleneva), 17:57.04.
11. South Korea (Lee Chae-Won, Ju Hye-Ri), 19:19.17.
|Heat 2
1. United States (Kikkan Randall, Jessica Diggins), 16:22.56 (Q).
2. Sweden (Charlotte Kalla, Stina Nilsson), 16:23.28 (Q).
3. OA Russia (Yulia Belorukova, Natalia Nepryaeva), 16:24.63 (LL).
4. Finland (Mari Laukkanen, Krista Parmakoski), 16:31.54 (LL).
5. Poland (Justyna Kowalczyk, Sylwia Jaskowiec), 16:35.19 (LL).
6. France (Coraline Hugue, Aurore Jean), 16:40.40 (LL).
7. Canada (Emily Nishikawa, Dahria Beatty), 17:01.54.
8. Italy (Elisa Brocard, Gaia Vurich), 17:13.04.
9. China (Li Xin, Chi Chunxue), 17:35.94.
10. Ukraine (Maryna Antsybor, Tetyana Antypenko), 17:44.04.
|Final
1. United States (Kikkan Randall, Jessica Diggins), 15:56.47.
2. Sweden (Charlotte Kalla, Stina Nilsson), 15:56.66.
3. Norway (Marit Bjorgen, Maiken Caspersen Falla), 15:59.44.
4. Switzerland (Laurien Van der Graaff, Nadine Faehndrich), 16:17.79.
5. Finland (Mari Laukkanen, Krista Parmakoski), 16:19.18.
6. Slovenia (Alenka Cebasek, Anamarija Lampic), 16:28.24.
7. Poland (Justyna Kowalczyk, Sylwia Jaskowiec), 16:32.48.
8. France (Coraline Hugue, Aurore Jean), 16:32.49.
9. OA Russia (Yulia Belorukova, Natalia Nepryaeva), 16:41.76.
10. Germany (Nicole Fessel, Sandra Ringwald), 17:06.57.