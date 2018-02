OA Russia 6, Norway 1

OA Russia 3 2 1—6 Norway 0 1 0—1

First Period_1, OA Russia, Mikhail Grigorenko (Ilya Kablukov, Ivan Telegin), 8:54. 2, OA Russia, Nikita Gusev (Sergei Mozyakin, Pavel Datsyuk), 13:25 (pp). 3, OA Russia, Vyacheslav Voinov (Nikita Gusev, Kirill Kaprizov), 19:20. Penalties_Niklas Roest, Nor (high sticking), 12:34.

Second Period_4, Norway, Alexander Bonsaksen (Mathis Olimb, Ken Andre Olimb), 7:21. 5, OA Russia, Sergei Kalinin (Ilya Kovalchuk, Vyacheslav Voinov), 8:35 (pp). 6, Nikita Nesterovn (Nikita Gusev, Pavel Datsyuk), 13:06. Penalties_Sergei Andronov, OAR (hooking), :27; Ivan Telegin, OAR (interference), 4:31; Mattias Norstebo, Nor (holding), 12:10; Vladislav Gavrikov, OAR (roughing), 14:14; Ludvig Hoff, Nor (roughing), 14:14.

Third Period_7, OA Russia, Ivan Telegin (Mikhail Grigorenko, Ilya Kablukov), 13:15. Penalties_Vladislav Gavrikov, OAR (tripping), 4:11; Nikita Gusev, OAR (hooking), 14:59; Jonas Holos, Nor (slashing), 16:55.

Shots on Goal_OA Russia 19-8-5-32. Norway 2-7-5-14.

Goalies_OA Russia, Vasili Koshechkin. Norway, Lars Haugen, Henrik Haukeland, 0:00 second.

Referees_Jan Hribik, Czech Republic; Timothy Mayer, United States; Lukas Kohlmueller, Germany; Judson Ritter, United States.