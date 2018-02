CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 449 1-4 May 462 1-2 Jul 478 1-4 Sep 495 Dec 516 3-4 Mar 533 May 537 3-4 Jul 537 Sep 543 1-4 Dec 557 3-4 Mar 567 May 563 Jul 543 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 365 1-2 May 373 3-4 Jul 381 1-2 Sep 388 1-4 Dec 396 Mar 404 May 408 3-4 Jul 413 Sep 408 1-4 Dec 411 Mar 417 May 421 1-2 Jul 426 Sep 422 3-4 Dec 415 Jul 423 Dec 419 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 266 1-4 May 268 1-2 Jul 268 1-4 Sep 263 1-4 Dec 262 1-4 Mar 262 1-2 May 262 1-2 Jul 267 1-2 Sep 268 3-4 Dec 268 3-4 Jul 267 1-4 Sep 267 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1026 1-2 May 1037 1-2 Jul 1047 Aug 1048 1-4 Sep 1034 3-4 Nov 1025 Jan 1029 1-2 Mar 1025 May 1025 1-2 Jul 1030 Aug 1025 1-4 Sep 1011 3-4 Nov 999 1-2 Jan 1004 3-4 Mar 1005 1-4 May 1012 3-4 Jul 1016 1-2 Aug 1009 Sep 1006 1-4 Nov 985 3-4 Jul 985 3-4 Nov 985 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 31.86 May 32.04 Jul 32.22 Aug 32.32 Sep 32.42 Oct 32.51 Dec 32.72 Jan 32.88 Mar 33.05 May 33.19 Jul 33.34 Aug 33.34 Sep 33.34 Oct 33.20 Dec 33.23 Jan 33.33 Mar 33.54 May 33.56 Jul 33.70 Aug 33.69 Sep 33.69 Oct 33.69 Dec 33.60 Jul 33.60 Oct 33.60 Dec 33.60 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 376.50 May 379.30 Jul 376.60 Aug 370.90 Sep 366.60 Oct 361.30 Dec 360.40 Jan 357.90 Mar 353.90 May 353.50 Jul 354.40 Aug 353.20 Sep 350.90 Oct 346.70 Dec 346.20 Jan 346.90 Mar 347.90 May 347.90 Jul 349.40 Aug 349.40 Sep 349.40 Oct 349.40 Dec 346.20 Jul 346.20 Oct 346.20 Dec 346.20