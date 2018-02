BC-US--Cocoa, US

New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Tuesday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Mar 2148 Up 14 Mar 2119 2146 2119 2146 Up 8 May 2173 Up 13 May 2123 2151 2116 2148 Up 14 Jul 2148 2177 2141 2173 Up 13 Sep 2163 2192 2155 2188 Up 13 Dec 2181 2207 2171 2203 Up 10 Mar 2196 2218 2184 2214 Up 6 May 2208 2223 2201 2223 Up 5 Jul 2221 2235 2221 2235 Up 4 Sep 2233 2247 2226 2247 Up 4 Dec 2263 Up 5