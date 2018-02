Norway 2, Slovenia 1, OT

Slovenia 1 0 0 0—1 Norway 0 0 1 1—2

First Period_1, Slovenia, 6 Jan Urbas (Jan Mursak), 6:38. Penalties_Ludvig Hof, Nor (hooking), 6:10; Stefan Espeland (interference), 19:09.

Second Period_No scoring. Penalties_Luka Vidmar, Slo (tripping), 2:07; Steffen Thoresen, Nor (tripping), 17:29.

Third Period_2, Norway, Tommy Kristiansen (Martin Roymark, Anders Bastiansen), 3:06. Penalties_Alexander Reichenberg, Nor (hooking), 5:32; Ziga Pance, Slo (Tripping), 11:25; Ken Andre Olimb, Nor (hooking), 16:33; Alexander Bonsaksen, Nor (interference), 19:49.

Overtime_3, Norway, Alexander Bonsaksen (Mats Rosseli Olsen, Patrick Thoresen), 3:06. Penalties_None.

Shots on Goal_Slovenia 16-9-8-1-34. Norway 9-4-11-2-26.

Goalies_Slovenia, Gasper Kroselj. Norway, Lars Haugen.

Referees_Daniel Stricker, Switzerland; Tobias Wehrli, Switzerland; Vit Lederer, Czech Republic; Miroslav Lhotsky, Czech Republic.