United States 5, Slovakia 1

United States 0 3 2—5 Slovakia 0 1 0—1

First Period_No scoring. Penalties_Milos Bubela, Svk (hooking), 3:36; Brian Gionta, USA (slashing), 14:52.

Second Period_1, United States, Ryan Donato (Matt Gilroy, Troy Terry), 1:36. 2, United States, James Wisniewski (Troy Terry), 2:20 (pp). 3, United States, Mark Arcobello (Troy Terry), 13:30. 4, Slovakia, Peter Ceresnak (Dominik Granak, Ladislav Nagy), 16:54 (pp). Penalties_Ladislav Nagy, Svk (interference), 2:02; Michal Cajkovsky, Svk, major-misconduct, served by Andrej Kudrna (checking to head-neck), 2:02; Jordan Greenway, USA (slashing), 15:13.

Third Period_5, United States, Garrett Roe (Broc Little, Brian O'Neill), 9:52. 6, United States, Ryan Donato (James Wisniewski), 16:46 (pp). Penalties_Bobby Sanguinetti, USA (tripping), 2:34; Tomas Starosta, Svk (slashing), 3:25; Jordan Greenway, USA (tripping), 10:58; Marek Daloga, Svk (slashing), 15:58.

Shots on Goal_United States 7-11-15-33. Slovakia 9-11-3-23.

Goalies_United States, Ryan Zapolski. Slovakia, Jan Laco.

Referees_Aleksi Rantala, Finland; Anssi Salonen, Finland; Henrik Pihlblad, Sweden; Sakari Suominen, Finland.