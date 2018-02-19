Monday's Olympic Figure Skating Results

|At Pyeongchang, South Korea
|Ice Dancing
|Short Program
1. Scott Moir and Tessa Virtue, Canada, 83.67 (Q).
2. Gabriella Papadakis and Guillaume Cizeron, France, 81.93 (Q).
3. Zachary Donohue and Madison Hubbell, United States, 77.75 (Q).
4. Alex and Maia Shibutani, United States, 77.73 (Q).
5. Anna Cappellini and Luca Lanotte, Italy, 76.57 (Q).
6. Dmitri Soloviev and Ekaterina Bobrova, OA Russia, 75.47 (Q).
7. Evan Bates and Madison Chock, United States, 75.45 (Q).
8. Andrew Poje and Kaitlyn Weaver, Canada, 74.33 (Q).
9. Piper Gilles and Paul Poirier, Canada, 69.60 (Q).
10. Nicholas Buckland and Penny Coomes, Britain, 68.36 (Q).
11. Marco Fabbri and Charlene Guignard, Italy, 68.16 (Q).
12. Kirill Khaliavin and Sara Hurtado, Spain, 66.93 (Q).
13. Jonathan Gureiro and Tiffani Zagorski, OA Russia, 66.47 (Q).
14. Natalia Kaliszek and Maksym Spodyriev, Poland, 66.06 (Q).
15. Chris Reed and Kana Muramoto, Japan, 63.41 (Q).
16. Min Yura and Gamelin Alexander, South Korea, 61.22 (Q).
17. Kavita Lorenz and Joti Polizoakis, Germany, 59.99 (Q).
18. Marie-Jade Lauriault and Romain Le Gac, France, 59.97 (Q).
19. Lukas Csolley and Lucie Mysliveckova, Slovakia, 59.75 (Q).
20. Alper Ucar and Alisa Agafonova, Turkey, 59.42 (Q).
21. Alexandra Nazarova and Maxim Nikitin, Ukraine, 57.97.
22. Liu Xinyu and Wang Shiyue, China, 57.81.
23. Michal Ceska and Cortney Mansourova, Czech Republic, 53.53.
24. Adel Tankova and Ronald Zilberberg, Israel, 46.66.