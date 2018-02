Bangladesh vs Sri Lanka Scoreboard

SYLHET, Bangladesh (AP) — Scoreboard Sunday after Sri Lanka beats Bangladesh by 75 runs at Sylhet International Cricket Stadium:

Sri Lanka Innings:

Danushka Gunathilaka c Tamim b Sarkar 42

Kusal Mendis c Mahedi b Mutafizur 70

Thisara Perera c Sarkar b Jayed 31

Upul Tharanga c Sarkar b Saifuddin 25

Dasun Shanaka not out 30

Dinesh Chandimal not out 2

Extras: (2lb, 7w, 1nb) 10

TOTAL: (For 4 wickets) 210

Overs: 20.

Did not bat: Akila Dananjaya, Amila Aponso, Ishuru Udana, Jeevan Mendis, Shehan Madushanka.

Fall of wickets: 1-98, 2-149, 3-160, 4-205.

Bowling: Abu Jayed 4-0-45-1 (3w), Nazmul Islam 4-0-28-0 (1w), Mahedi Hasan 2-0-25-0, Mustafizur Rahman 4-0-39-1 (1nb), Mohammad Saifuddin 4-0-46-1 (2w), Soumya Sarkar 2-0-25-1 (1w).

Bangladesh Innings:

Tamim Iqbal c Dananjaya b Aponso 29

Soumya Sarkar c Mendis b Dananjaya 0

Mushfiqur Rahim c Perera b Madushanka 6

Mohammad Mithun c Mendis b Madushanka 5

Mahmudullah run out 41

Ariful Haque lbw J Mendis 2

Mohammad Saifuddin c Vandersay (sub) b Udana 20

Mahedi Hasan c Udana b Shanaka 11

Mustafizur Rahman b Gunathilaka 8

Abu Jayed st Chandimal b Gunathilaka 2

Nazmul Islam not out 1

Extras: (10w) 10

TOTAL: (all out) 135

Overs: 18.4.

Fall of wickets: 1-8, 2-14, 3-22, 4-59, 5-68, 6-110, 7-113, 8-132, 9-132.

Bowling: Shehan Madushanka 2.1-0-23-2 (2w), Akila Dananjaya 4-1-20-1, Dasun Shanaka 1.5-0-5-1 (1w), Thisara Perera 3-0-33-0 (3w), Amila Aponso 4-0-31-1, Jeevan Mendis 1-0-8-1 (1w), Ishuru Udana 2-0-12-1 (3w), Danushka Gunathilaka 0 .4-0-3-2.

Toss: won by Bangladesh

Umpires: Mausdur Rahman, Sharfuddoula, Bangladesh.

TV Umpire: Anisur Rahman, Bangladesh. Match Referee: David Boon, Australia.