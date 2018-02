Canada 4, South Korea 0

Canada 1 1 2 —4 South Korea 0 0 0 —0

First Period_1, Canada, Christian Thomas (Chay Genoway, Wojtek Wolski), 7:36. Penalties_Chay Genoway, Can (holding), 12:30; Rob Klinkhammer, Can (holding), 17:02; Lee Young Jun, Kor (tripping), 19:37.

Second Period_2, Canada, Eric O'Dell (Marc-Andre Gragnani, Maxim Noreau), 14:22. Penalties_Mason Raymond, Can (high sticking), 1:12; Brock Radunske, Kor (cross-checking), 17:04.

Third Period_3, Canada, Maxim Lapierre (Derek Roy), 3:43. 4, Canada, Gilbert Brule (Chris Lee, Derek Roy), 18:02. Penalties_Ahn Jin Hui, Kor (delay of game), 5:24; Kim Sangwook, Kor (holding), 17:29.

Shots on Goal_Canada 18-14-17-49. South Korea 5-8-6-19.

Goalies_Canada, Kevin Poulin. South Korea, Matt Dalton.

Referees_Jozef Kubus, Slovaki; Daniel Stricker, Switzerland; Nicolas Fluri, Switzerland; Vit Lederer, Czech Republic.