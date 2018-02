Japan 2, Sweden 1, OT

Sweden 0 1 0 0—1 Japan 0 1 0 1—2

First Period_No scoring. Penalties_Aina Takeuchi (tripping), 2:04; Emilia Ramboldt, Swe (illegal hit), 11:44; Sweden bench, served by Johanna Fallman (too many men), 14:29; Olivia Carlsson, Swe (illegal hit), 19:41.

Second Period_1, Japan, Shiori Koike (Haruna Yoneyama, Shoko Ono), 1:43. 2, Sweden, Lisa Johansson, 6:25 (sh). Penalties_Johanna Olofsson (interference), 5:47; Haruna Yoneyama, Jpn (hooking), 6:56; Moeko Fujimoto, Jpn (tripping), 14:33.

Third Period_No scoring. Penalty_Ayaka Toko, Jpn (hooking), 6:48.

Overtime_4, Japan, Ayaka Toko (Chiho Osawa), 3:16. Penalty_Erika Grahm, Swe (hooking), 0:27.

Shots on Goal_Sweden, 7-11-10-1-29. Japan 12-9-9-7-37.

Goalies_Sweden, Sara Grahn. Japan, Nana Fujimoto.

Referees_Dina Allen, United States; Aina Hove, Norway; Jessica Leclerc, United States; Justine Todd, Canada.